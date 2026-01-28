Unión Deportiva de Monseñor Nouel galardona a Teoscar Hernández como Atleta del Año

BONAO. La Unión Deportiva de Monseñor Noel, Bonao, galardonó como Atleta del Año al toletero de Grandes Ligas Teoscar Hernández, bicampeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles.

La premiación al veterano patrullero tuvo lugar en ocasión de la Gala Premiación que realiza cada año la Unión Deportiva de Monseñor Nouel (UDEMON).

Fue elegido por su actuación con el equipo de la División Oeste de la Liga Nacional, al que ha ayudado a ganar las dos Series Mundiales del 2024 y 2025.

Teoscar recibió el galardón de parte de la directiva de la Unión Deportiva, presidida por Roberto Gerez, y los miembros Irene Báez, vicepresidente; Andry Castillo, Raldhomas Ángeles, José Eusebio Mejía, Rolando Tiburcio, Quique Vásquez Sosa, Raúl Ortíz, Maira Vicente, Antonio Pacheco y Nicolasina Alberto.

Gerez resaltó el nivel de profesionalidad y la trayectoria personal del pelotero, factores que según dijo, influyeron en el otorgamiento del galardón.

Premian a Imanol

En otro orden, el jugador Imanol Vargas fue seleccionado el beisbolista del año, por sus logros en el 2025, que incluyeron la obtención del Campeonato de la Liga de Verano con Mineros de Bonao, franquicia que también fue galardonada por la obtención de su segundo título.

Juramentan directiva

Durante el evento también fue juramentada la nueva directiva del equipo de verano Mineros de Bonao, que encabeza el doctor en derecho Eberto Núñez.

Núñez, quien al mismo tiempo es alcalde del municipio de Bonao, expresó sentirse preparado para el reto y aseguró que trabajará desde ya en la obtención del campeonato 2026.

La juramentación fue hecha por el licenciado Víctor Vásquez Sosa (Quique), Vicepresidente Ejecutivo de los Mineros de Bonao.

Vásquez Sosa expresó su alegría por la entrada del abogado de profesión Eberto Núñez, a los Mineros, catalogando el movimiento como un avance en la estructura del equipo.

También anunció la entrada como directivo del joven empresario con experiencia en gerencia y estructura de negocios Gregory Fermín, quien asume como tesorero de la franquicia.

La nueva directiva la conforman, además Núñez, Vásquez Sosa y Fermín, Julio Nolasco, vicepresidente de operaciones de béisbol y mercadeo; Domingo Reyes, secretario y la asesora legal Evangelina Sosa.