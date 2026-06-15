Estados Unidos e Irán anuncian acuerdo de paz y avanzan hacia la reapertura del estrecho de Ormuz

WASHINGTON/TEHERÁN.– Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un acuerdo preliminar de paz que busca poner fin al conflicto que durante los últimos meses ha mantenido en tensión a Oriente Próximo y ha generado preocupación en los mercados internacionales. El entendimiento incluye la futura reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo.

La información fue dada a conocer inicialmente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien destacó que ambas naciones alcanzaron un consenso tras intensas negociaciones diplomáticas. Según explicó, el acuerdo contempla un cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes vinculados al conflicto.

Una mujer pasa ante un mural en la pared de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, ahora convertida en un museo.

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Sharif informó además que la ceremonia oficial para la firma del acuerdo está prevista para el próximo viernes en Suiza, donde representantes de ambas partes formalizarán los compromisos asumidos. El líder pakistaní agradeció la mediación y el apoyo de países como Qatar, Arabia Saudita y Turquía en el proceso de diálogo.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la existencia del acuerdo y adelantó que, una vez completado el proceso de firma, se procederá a la reapertura del estrecho de Ormuz, paso marítimo considerado vital para el comercio energético mundial y cuya situación había generado incertidumbre económica a nivel global.

Desde Teherán, autoridades iraníes señalaron que el inicio de una nueva etapa de negociaciones estará condicionado al cumplimiento de varios compromisos por parte de Washington, entre ellos la liberación de fondos iraníes congelados y la verificación de medidas relacionadas con el levantamiento de restricciones económicas.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán explicó que, tras la firma del memorando de entendimiento, se establecerán mecanismos para supervisar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, incluyendo aspectos relacionados con la reducción de tensiones, la cooperación bilateral y la estabilidad regional.

De concretarse plenamente, el acuerdo marcaría un giro significativo en la situación geopolítica de Oriente Próximo, abriendo una nueva etapa de diálogo entre ambos países y generando expectativas positivas para la estabilidad regional, el comercio internacional y la economía global.