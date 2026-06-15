Distribuidora Miguel Ángel inaugura moderno centro logístico para fortalecer su crecimiento comercial

La empresa familiar amplía su capacidad operativa y reafirma su compromiso con la excelencia en la distribución de productos alimenticios y de consumo masivo en todo el país

Bartolo García

SANTIAGO.– La reconocida Distribuidora Miguel Ángel dejó formalmente inaugurado su nuevo y moderno almacén ubicado en la avenida Los Jazmines, en la zona sur de Santiago, una expansión que permitirá fortalecer sus operaciones y ampliar la cobertura de servicios en toda la provincia y diferentes puntos del territorio nacional.

La empresa, propiedad del comerciante Miguel Ángel Lima, ha logrado consolidarse como una de las distribuidoras de mayor tradición y prestigio de la región, gracias a su trayectoria en la comercialización de productos alimenticios y de consumo masivo, respaldada por la confianza de clientes, suplidores y aliados comerciales.

La ceremonia inaugural estuvo marcada por un ambiente de gratitud, fe y emoción familiar. Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Lenny Salas, quien destacó el esfuerzo y la perseverancia del empresario, mientras que la actividad contó con una presentación musical de alabanza a cargo de Albania de Salas.

Durante el acto, Enmanuel Lima presentó una semblanza sobre la historia de la empresa y la trayectoria de su fundador, resaltando la capacidad de trabajo, resiliencia y fe que han permitido el crecimiento sostenido del negocio desde sus inicios en el año 2011. Actualmente, la distribuidora cuenta con más de 60 colaboradores directos y trabaja junto a unas 50 empresas suplidoras nacionales e internacionales.

En sus palabras centrales, Miguel Ángel Lima agradeció a su equipo de trabajo, clientes, suplidores y familiares por el respaldo recibido durante todos estos años. Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar ofreciendo un servicio eficiente y de calidad, impulsando el desarrollo de la empresa y generando nuevas oportunidades de empleo.

Uno de los momentos más emotivos de la actividad fue el reconocimiento sorpresa realizado por su hija Erdy Lima, quien destacó el legado de esfuerzo, disciplina y liderazgo de su padre. “Reconocemos no solo el éxito alcanzado, sino también al ser humano excepcional que ha hecho posible este sueño, demostrando que la fe, el trabajo y la familia son la base de las grandes obras”, expresó.

La bendición de las nuevas instalaciones estuvo a cargo del sacerdote Juan Pablo Jiménez, seguida del tradicional corte de cinta y un recorrido por el moderno centro logístico. La jornada concluyó con una presentación artística de la cantante Nelly Bless, en una celebración que marcó un nuevo capítulo en la historia de crecimiento de Distribuidora Miguel Ángel.