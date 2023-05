Unidad de Violencia de Género investigará agresión sufrió Amelia Alcántara a manos de su pareja

El periodista, Ramón Tolentino, reveló que la Unidad de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República Dominicana investigará la agresión física que sufrió la comunicadora Amelia Alcántara, supuestamente a manos de su pareja sentimental, momentos en que compartían en un centro de diversión nocturna.

A través de un video Tolentino explicó que la Fiscalía de la Avenida Romulo Betancourt, estaría iniciando el proceso judicial por lo que en las próximas horas pudieran ser llamados a testificar, algunos de los que estuvieron presentes al momemto del incidente.

Wao no soy de comentar este tipo de cosas,pero me apena mucho ver el maltrato hacia una mujer, y ver gente en las redes con tan poca empatía, Amelia me parece es una mujer que siente y padece como muchas y que es sólo un personaje en los medios.

Ojalá este patán no quede impune. pic.twitter.com/jnwErEXzbh