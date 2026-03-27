UNICARIBE impulsa debate sobre nuevos escenarios geopolíticos y su impacto en América Latina

Expertos analizan transformaciones globales en panel organizado por OGRI-UNICARIBE

SANTO DOMINGO, RD.– La Universidad del Caribe (UNICARIBE), a través del Observatorio de Geopolítica y Relaciones Internacionales (OGRI-UNICARIBE), realizó el panel “Cambios geoestratégicos: Impacto en las Américas y el Mundo”, enfocado en analizar las transformaciones del escenario internacional.

La actividad se llevó a cabo en el salón Estrella del edificio de posgrado de la universidad, con la participación de autoridades académicas, expertos en geopolítica, estudiantes y representantes de las Fuerzas Armadas.

El evento inició con palabras de bienvenida del Dr. Emilio Mínguez Torres, quien destacó la importancia de promover espacios de reflexión sobre los desafíos globales contemporáneos.

Posteriormente, el Dr. Pelegrín Castillo ofreció una introducción al panel, subrayando la necesidad de comprender los cambios geoestratégicos y sus posibles implicaciones para la República Dominicana.

El panel se desarrolló en dos segmentos con la participación de reconocidos especialistas, quienes abordaron temas vinculados a la geopolítica, el reordenamiento del poder mundial y su impacto en la región.

Durante las exposiciones se analizaron aspectos como las nuevas dinámicas de conflicto, las relaciones internacionales emergentes y la influencia de estos cambios en América Latina.

El doctor Iván Gatón

Asimismo, se destacó la profundidad de las transformaciones del orden global, así como las interconexiones entre distintos escenarios internacionales.

La jornada concluyó con una activa participación del público, reafirmando el compromiso de UNICARIBE y su observatorio con el fomento del pensamiento crítico y el análisis de los temas de relevancia global.

Con información de Rose Mary Santana