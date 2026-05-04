Una trayectoria fomentada en la vocación de servicio y sensibilidad social

Por Andrés Bonilla

Forjado en la disciplina científica, escritor y reconocido como Maestro de la Medicina, el doctor Plutarco Arias ha construido una trayectoria marcada por el servicio, la constancia y un profundo sentido humano. Su figura ha logrado concitar respeto en todos los estratos sociales, desde los sectores más humildes hasta las élites profesionales, algo poco común en la vida pública dominicana.

Ese reconocimiento no es casual. Su capacidad de convocatoria quedó evidenciada en escenarios como la “Gala a la Excelencia”, donde logró reunir a destacadas personalidades del ámbito médico nacional, reflejando un liderazgo que trasciende lo individual para convertirse en un punto de encuentro entre talento, experiencia y compromiso social.

Más allá de su ejercicio clínico como neumólogo, su paso por el Estado y su rol como exministro de Salud Pública consolidaron una visión centrada en el bienestar colectivo. Su vinculación con la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) y su reconocimiento como Maestro de la Medicina Dominicana respaldan un prestigio que supera las fronteras nacionales, sustentado en méritos académicos y aportes al desarrollo del sector salud.

En el ámbito gremial, su liderazgo en el Colegio Médico Dominicano (CMD), la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax y Neumonorte evidencia un compromiso sostenido con la dignificación del ejercicio médico y el fortalecimiento institucional. Estos espacios han sido clave para proyectar una visión de salud más integral y organizada.

Arias ha demostrado, además, una notable capacidad de articulación entre distintos sectores. Desde iniciativas como el Grupo de los Cien, ha logrado reunir actores del ámbito científico, empresarial y social, promoviendo un liderazgo incluyente que construye puentes y fomenta el diálogo en una sociedad caracterizada por la fragmentación.

En el plano político, su estilo sobrio y enfocado en resultados le ha permitido mantener credibilidad en medio de un entorno donde la confianza suele erosionarse con facilidad. Su discurso, alejado de estridencias, se fundamenta en propuestas y en una práctica coherente, lo que refuerza su imagen como un actor confiable y equilibrado.

En definitiva, la trayectoria de Plutarco Arias no responde a coyunturas momentáneas, sino a un recorrido sólido donde convergen vocación de servicio, sensibilidad social y capacidad de liderazgo. Su influencia se sostiene en hechos concretos, lo que lo posiciona como un referente de cómo ejercer la vida pública con responsabilidad, compromiso y visión de país.