Manny Pérez protagoniza nuevo videoclip de El Blachy producido por RSK Fama Films

Bartolo García

SANTIAGO.– La productora RSK Fama Films, dirigida por el creativo y productor audiovisual Rigoberto Genao Torres, presentó el nuevo videoclip del merengue típico “I Miss You”, interpretado por El Blachy y protagonizado por el destacado actor dominicano de trayectoria internacional Manny Pérez.

La propuesta audiovisual fue grabada en distintos escenarios de los Estados Unidos y combina una historia cargada de emociones con una producción de alto nivel técnico. Según explicó Genao, la participación de Manny Pérez surgió tras presentarle el concepto del proyecto, el cual fue acogido de inmediato tanto por el actor como por el popular intérprete típico.

“Desde que les mostramos la idea, ambos aceptaron participar. Son artistas que atraviesan momentos muy importantes de sus carreras y fue una experiencia extraordinaria dirigir esta producción”, expresó Genao, quien destacó además los retos logísticos y técnicos que implica filmar fuera del país debido a los estrictos permisos requeridos en cada locación.

El tema “I Miss You” es una composición inédita de El Blachy, quien continúa demostrando su talento no solo como intérprete, sino también como compositor. La canción aborda sentimientos de amor, nostalgia y pérdida, elementos que sirven de base para la narrativa visual del videoclip.

La producción cuenta la historia de una pareja cuya felicidad se ve truncada por un trágico accidente automovilístico provocado por la imprudencia de jóvenes conductores. La trama busca transmitir un mensaje de reflexión, combinando drama, romance y conciencia social a través de una puesta en escena cinematográfica.

En el audiovisual también sobresale la participación de la actriz jarabacoense Enllys Gil, quien complementa el elenco principal junto a Manny Pérez. Genao resaltó que el resultado final es fruto de largas jornadas de trabajo, tecnología de última generación y el esfuerzo de un equipo comprometido con ofrecer un producto de calidad internacional.

Con más de dos décadas de experiencia, Rigoberto Genao ha trabajado con reconocidos artistas nacionales e internacionales, además de colaborar con importantes compañías como Sony Music y Universal Music. Con este nuevo proyecto, RSK Fama Films reafirma su posición como una de las productoras audiovisuales más destacadas de la industria musical dominicana.

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