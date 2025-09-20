Un versátil Día 2 del Master of the Ocean 2025 brinda acción en todas las disciplinas

CABARETE, República Dominicana –. El segundo día del Master of the Ocean 2025 comenzó con condiciones cristalinas y olas limpias de uno a tres pies, creando el escenario perfecto para una jornada completa de competencia en múltiples disciplinas.

La acción abrió con las Series de SUP por Equipos, donde el joven talento Blu Bougant sorprendió al público con fluidos cutbacks y bottom turns, mostrando una madurez en su surfing muy por encima de su edad. Su actuación marcó el ritmo de la jornada. Con la marea en aumento para las Series de Surf por Equipos, la alineación cambiante retó a los atletas, pero el dominicano Nicolás de la Cruz y Bo Bougant respondieron con estilo y poder, ejecutando maniobras espectaculares en ola tras ola que entusiasmaron a la multitud.

A media mañana, los Wingfoilers se lanzaron al agua en vientos ligeros de 9 a 12 nudos, encarnando el lema del deporte — volar alto y surfear. Maxime L’Huillier, del Dream Team de México, y el hawaiano Makani Andrews, del Kite Beach Center, ofrecieron actuaciones destacadas, combinando precisión en el foil con un surfing elegante que cautivó a los espectadores.

Tras una merecida pausa para el almuerzo, llegó el turno del Kitesurfing, donde las leyendas locales de Cabarete recordaron por qué esta playa sigue siendo cuna de talentos de clase mundial. Emanuel Vásquez, José Luis Ciriaco y Joselito del Rosario dominaron sus series con fuerza, experiencia y creatividad, deleitando a los fanáticos que abarrotaron la orilla.

Con el viento en aumento y la marea bajando hacia la tarde, las Series de Windsurf por Equipos y Overall encendieron la zona de competencia con movimientos de freestyle, surfing de olas y potentes estelas de agua. Samuel Pérez-Hults, Franklin Mieses y el mundialmente reconocido “Action Man” Brian Talma de Barbados ofrecieron un espectáculo electrizante que mantuvo al público al borde de la emoción.

Para cerrar el día, Aline Adisaka demostró su maestría en las Series de SUP por Equipos para el Dream Team, combinando técnica impecable y fluidez en cada ola, consolidándose una vez más como referente de excelencia en la disciplina.

Desde SUP y Surf en la mañana, hasta Wingfoil, Kite y Windsurf en la tarde, el Día 2 ofreció un despliegue versátil e inolvidable de talento, reafirmando por qué el Master of the Ocean continúa siendo el decatlón de deportes acuáticos más prestigioso del mundo.