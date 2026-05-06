Neumonorte urge acciones del Estado para enfrentar el asma en República Dominicana

Bartolo García

SANTIAGO.– La Sociedad de Neumología del Norte (Neumonorte) hizo un llamado nacional a las autoridades y a la sociedad para impulsar políticas públicas que garanticen la prevención y el tratamiento adecuado del asma, una enfermedad que continúa afectando a miles de dominicanos.

La presidenta del gremio, doctora Esther López Espaillat, explicó que el asma representa una carga importante para el sistema de salud, agravada por factores ambientales como la humedad, el polvo sahariano, los alérgenos y la contaminación.

Durante una actividad por el Día Mundial del Asma, la especialista señaló que también inciden elementos como el humo del tabaco, los incendios forestales y las infecciones respiratorias, los cuales aumentan la frecuencia de las crisis en los pacientes.

López Espaillat advirtió que muchos casos graves y muertes son evitables, pero persisten debido al subdiagnóstico, tratamientos incompletos y dificultades en el acceso a medicamentos esenciales.

Asimismo, destacó que en el país existen retos estructurales como el alto costo de los inhaladores, la falta de educación sobre su uso y el limitado acceso a estudios como la espirometría en hospitales públicos.

“Muchos pacientes abandonan el tratamiento por el precio, por miedo a los esteroides o por desinformación, y eso no puede seguir ocurriendo”, expresó la especialista al insistir en la importancia de la continuidad terapéutica.

Entre las propuestas, Neumonorte plantea garantizar la disponibilidad de inhaladores en hospitales y farmacias públicas, capacitar a pacientes y personal de salud, y ampliar los servicios de diagnóstico respiratorio en todo el país.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la salud respiratoria, destacando que ningún paciente debería dejar de tratarse por falta de recursos, ni ver limitada su vida por una enfermedad que puede ser controlada con el manejo adecuado.