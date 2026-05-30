UASD abre espacio de debate sobre arquitectura sostenible y ciudades del futuro

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dejó inaugurado el Primer Congreso Internacional de Arquitectura y Futuro del Hábitat 2026, un encuentro académico que reúne a especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos del desarrollo urbano, la sostenibilidad y el diseño de las ciudades del futuro.

La apertura del evento se realizó en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir y estuvo encabezada por el decano de la FIA, Omar Segura, y el director de la Escuela de Arquitectura, Humberto Brito, quienes resaltaron la importancia de crear espacios de reflexión sobre los retos que enfrentan las comunidades contemporáneas.

Parte de los presentes en el congreso de arquitectura organizado por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD.

Durante su intervención, Segura destacó que el congreso representa un momento trascendental para la academia y para la formación de los futuros profesionales de la arquitectura, al tiempo que exhortó a los estudiantes a asumir con responsabilidad y ética el compromiso de contribuir a una sociedad más moderna, inclusiva y sostenible.

Por su parte, Humberto Brito señaló que las ciudades enfrentan profundas transformaciones derivadas del cambio climático, el crecimiento urbano acelerado, las desigualdades sociales y el impacto de las nuevas tecnologías, por lo que consideró necesario impulsar iniciativas que promuevan soluciones innovadoras para el desarrollo territorial.

La jornada académica inició con la conferencia magistral “Habitar el Futuro: Arquitectura frente a la crisis climática global”, impartida por el ingeniero Marco Antonio Martínez, de Estados Unidos. Además, se desarrolló la ponencia “Ciudades Inteligentes, Ciudades Humanas: Tecnología al servicio del bienestar”, con la participación de expertos de España y República Dominicana.

Asimismo, el programa incluyó paneles y talleres especializados sobre hábitat caribeño, regeneración urbana sostenible, accesibilidad universal, diseño sensorial de interiores y transformación de espacios costeros, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales, académicos y estudiantes.

Como parte del cierre del congreso, destacados expertos nacionales e internacionales abordaron los desafíos de la arquitectura contemporánea y la necesidad de encontrar un equilibrio entre tradición e innovación, reafirmando el compromiso de la UASD con la formación de profesionales capaces de diseñar comunidades más resilientes y preparadas para el futuro.

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