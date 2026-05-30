Campeones Sub20 de Plaza Valerio reciben trofeos y medallas

Tuto Tavárez

SANTIAGO.-El Club Fernando Valerio (La Plaza) recibió la Copa de Campeón del Torneo U20, organizado por la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA).



Los jugadores de los monarcas del torneo Sub 20, recibieron además las medallas de oro del evento.

La premiación fue realizada en el tabloncillo de la Arena del Cibao, doctor Oscar Gobaira.



Además de Abasaca, en la premiación participó el Fénix Club, uno de los principales de la ciudad de Santiago.

También, fueron premiados los miembros del equipo Todos Estrellas, donde Plaza Valerio ubicó a dos de sus jugadores, Odilio Power y Frankime Jean.



Plaza Valerio se coronó campeón del Torneo de Baloncesto U20, al imponerse en el encuentro final 77-64 al representativo del Club Pueblo Nuevo.



Rojos y azules llegaron a la gran final disputada en el bajo techo del Club Juan Antonio Alix, del sector El Congo.

El conocido dirigente Calín Mieses, un consagrado a la enseñanza de este deporte en jóvenes y niños, dirigió a los monarcas, levanta el trofeo de campeón.



Con el triunfo de Plaza Valerio en la U20, sigue demostrando el trabajo que realiza, en las categorías menores y formativas



Frankimey Jean y Odilio Power, del equipo Todos Estrellas, aportaron al triunfo, Cristian Mercedes, Danauris Patricio y Carlos Gutiérrez.

Los dirigentes de Plaza Valerio, Tony Jaquez y José Rafael Pérez (Cheo), elogiaron el trabajo realizado por el dirigente Calín Mieses y cada uno de los 8integrantes del equipo.

