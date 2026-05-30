Noches de Insomnios

Por Juan T H

Este poema lo escribí la noche en que murió mi madre, Juana Hernández, mejor conocida como Cielo, por lo negra hermosa que era. No lo pude leer entonces y no lo puedo leer como no lo puedo leer ahora a pesar haber pasado 17 años. Aun me duele demasiado, aun la recuerdo y la nombro todos los días, aun me desvelo viendo su rostro alumbrándome el camino, aun me rompe el corazón en mil pedazos verla inerte en un ataúd con los brazos cruzados, aun me resulta inaceptable ver a mi madre muerte de un infarto con apenas 74 años.

MURIO CIELO, MI MADRE

Este es el día más triste de mi vida.

El más desolador, el más angustiante, el más amargo,

El más devastador,

El día que nadie quiere ver llegar…

Murió mi madre

Murió Cielo, mi madre.

Murió entre el dolor y el espanto,

Entre el miedo y el olvido.

Murió Cielo, mi madre.

Nadie me quiso como ella,

Nadie sufrió por mi tanto como ella.

Nadie me besó como ella.

Nadie me abrazó como ella.

Nadie me habló como ella.

Nadie me dio más calor que ella cuando me estrechaba entre sus pechos

Nadie me dio más que ella, nadie.

Murió Cielo, mi madre.

Se fue mi madre.

Se fue para siempre, para siempre….

Me dejó con la palabra en la boca,

Con la mano tendida,

Con una caricia escondida entre los dedos.

Con este manto de luto enajenado que es peor que la muerte.

Este es el día más triste de mi vida, amigos míos.

Murió mi madre, murió Cielo, Cielito de mi vida. Amor de mis amores, reina mía.

Murió Cielo sin despedirse, caramba,

La muerte no le dio tiempo.

El corazón se le partió en mil pedazos.

Este es el día más triste de mi vida, el más azaroso.

Murió mi madre,

Se la llevó la noche montada en una estrella

Que ahora me persigue con su luz,

Sin distancia, sin miedo, sin llanto, sin espanto.

Murió Cielo, mi madre.

Se marchó dejando un dolor interminable que no me cabe en el pecho,

Un dolor sin nombre,

Un dolor de madre.

Y los dolores de madre no los cura ni la muerte.

Murió Cielo, mi madre.

Murió Cielo, mi Santa.

Juan T H