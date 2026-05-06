SNS garantiza cobertura médica total para los Juegos Centroamericanos 2026

El plan incluye aeroambulancias, hospitales equipados y tecnología diagnóstica avanzada para atletas y visitantes

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció un amplio plan de asistencia médica para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que contempla servicios gratuitos de salud para atletas, familiares y visitantes durante el evento.

La estrategia fue presentada en el Congreso Internacional de Medicina del Deporte y busca asegurar atención oportuna, coordinada y de alta calidad en todas las sedes deportivas, posicionando al país como referente en organización sanitaria.

El director del SNS, Julio César Landrón, explicó que el dispositivo contará con más de 40 hospitales preparados para responder ante cualquier emergencia, destacando a la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar como centro principal de referencia.

El sistema hospitalario ha sido reforzado con tecnología diagnóstica de última generación, doble circuito eléctrico y equipos de emergencia, garantizando la continuidad de los servicios en todo momento.

Además, el plan incluye centros móviles de salud en cada sede deportiva, conectados a una red nacional que será monitoreada en tiempo real para agilizar la atención médica.

Uno de los componentes clave será el despliegue de ambulancias del sistema 911 y aeroambulancias con helipuertos habilitados, lo que permitirá traslados rápidos ante situaciones críticas.

El SNS también incorporará atención especializada en áreas de alta complejidad como traumatología avanzada, medicina deportiva, neurocirugía, dermatología y otorrinolaringología, adaptadas a las necesidades de los atletas.

Asimismo, se habilitarán centros diagnósticos equipados con resonancia magnética, tomografía y otros estudios especializados, asegurando una respuesta integral sin importar la ubicación de los pacientes dentro del evento.