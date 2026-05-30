Arajet dedica nueva aeronave a Santiago y anuncia vuelos desde el Cibao para 2027

Bartolo García

Santiago, RD. – La aerolínea dominicana Arajet recibió su aeronave número 16, denominada “Pico Diego de Ocampo”, durante un acto celebrado en el Aeropuerto Internacional del Cibao, reafirmando su compromiso con la expansión de sus operaciones y el fortalecimiento de la conectividad aérea de la República Dominicana.

La nueva aeronave fue bautizada en honor al Monumento Natural Pico Diego de Ocampo, una de las áreas protegidas más emblemáticas de la región Norte del país, ubicada entre las provincias de Santiago y Puerto Plata. Este importante ecosistema desempeña un papel clave en la conservación de la biodiversidad, las fuentes hidrográficas y el equilibrio climático de la zona.

Con esta incorporación, Arajet continúa desarrollando una flotilla inspirada en los principales símbolos naturales y culturales de la República Dominicana, promoviendo el conocimiento y la valoración de los recursos que forman parte de la identidad nacional.

Durante el acto de recibimiento estuvieron presentes José Clase, vicepresidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, así como los miembros del consejo Ricardo Fondeur y Juan Ureña, quienes destacaron la importancia de esta expansión para el desarrollo de la aviación y el turismo nacional.

Por su parte, Manuel Luna, director de Comunicaciones de Arajet, informó que la empresa proyecta recibir nueve aeronaves adicionales entre este año y el próximo, lo que permitirá ampliar significativamente su capacidad operativa. Además, anunció que la compañía prevé iniciar vuelos regulares desde el Aeropuerto Internacional del Cibao a partir de 2027, fortaleciendo la conectividad de la región Norte.

De su lado, Teófilo Gómez, administrador general del Aeropuerto Internacional del Cibao, expresó su satisfacción por haber sido escogidos para recibir la nueva aeronave, destacando que el crecimiento de Arajet contribuye al fortalecimiento del transporte aéreo, el turismo y la economía dominicana.

La llegada del avión “Pico Diego de Ocampo” permitirá a Arajet seguir respondiendo a la creciente demanda de pasajeros y avanzar en su visión de consolidar a la República Dominicana como uno de los principales centros de conexión aérea del Caribe, impulsando nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y el desarrollo turístico del país.

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