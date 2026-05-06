ASYSTEC & Check Point realizan exposición La IA y el futuro de la Ciberseguridad

SANTO DOMINGO.– Las empresas Asystec y Check Point realizaron una exposición titulada “La IA y el futuro de la Ciberseguridad”, en un encuentro que reunió a altos ejecutivos del sector tecnológico y de seguridad de la información.

Freddy Pérez y Yury Rojas

El evento, celebrado en el salón Carlyle del JW Marriott Hotel Blue Mall, ofreció una experiencia privada dirigida a directores, vicepresidentes y líderes en ciberseguridad, interesados en comprender los retos actuales del entorno digital.

Eliana Wessin ofrece las palabras de bienvenida y presenta a Jeff Schwartz, Vice President of Engineering for the Américas at Check Point

Durante la jornada, se abordó cómo la inteligencia artificial generativa y autónoma está redefiniendo el panorama de amenazas y defensas, marcando un punto de inflexión en la protección de sistemas y datos.

Julio Ureña y Marlvin Dipré

Los especialistas analizaron nuevos vectores de ataque impulsados por IA, como el spear-phishing automatizado, malware polimórfico, deepfakes y servicios de evasión avanzada, que representan desafíos crecientes para las organizaciones.

Pavel Mejía y Ángel Ortega

Asimismo, se destacó el papel de la inteligencia artificial como herramienta clave para la prevención predictiva, la automatización de respuestas y la gestión inteligente del riesgo, permitiendo anticipar incidentes de seguridad.

Raslan Abu Rukun y ILan Shalom Vulej

La exposición principal estuvo a cargo de Jeff Schwartz, vicepresidente de Ingeniería para las Américas en Check Point, quien compartió su experiencia de más de 25 años liderando proyectos de ciberseguridad en empresas globales y agencias gubernamentales.

Víctor Almonte y Carlos Leonardo

El evento contó además con la participación de ejecutivos de Check Point en la región, quienes aportaron perspectivas sobre las tendencias emergentes y la evolución de las estrategias de defensa en América Latina y el Caribe.

William Mercedes y Eymer Marte

La actividad concluyó con un espacio de networking, donde los asistentes intercambiaron ideas y reforzaron la importancia de anticiparse a las amenazas impulsadas por la IA como una ventaja competitiva clave en el entorno digital actual.