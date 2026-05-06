ASYSTEC & Check Point realizan exposición La IA y el futuro de la Ciberseguridad

SANTO DOMINGO.– Las empresas Asystec y Check Point realizaron una exposición titulada “La IA y el futuro de la Ciberseguridad”, en un encuentro que reunió a altos ejecutivos del sector tecnológico y de seguridad de la información.
El evento, celebrado en el salón Carlyle del JW Marriott Hotel Blue Mall, ofreció una experiencia privada dirigida a directores, vicepresidentes y líderes en ciberseguridad, interesados en comprender los retos actuales del entorno digital.
Durante la jornada, se abordó cómo la inteligencia artificial generativa y autónoma está redefiniendo el panorama de amenazas y defensas, marcando un punto de inflexión en la protección de sistemas y datos.
Los especialistas analizaron nuevos vectores de ataque impulsados por IA, como el spear-phishing automatizado, malware polimórfico, deepfakes y servicios de evasión avanzada, que representan desafíos crecientes para las organizaciones.
Asimismo, se destacó el papel de la inteligencia artificial como herramienta clave para la prevención predictiva, la automatización de respuestas y la gestión inteligente del riesgo, permitiendo anticipar incidentes de seguridad.
La exposición principal estuvo a cargo de Jeff Schwartz, vicepresidente de Ingeniería para las Américas en Check Point, quien compartió su experiencia de más de 25 años liderando proyectos de ciberseguridad en empresas globales y agencias gubernamentales.
El evento contó además con la participación de ejecutivos de Check Point en la región, quienes aportaron perspectivas sobre las tendencias emergentes y la evolución de las estrategias de defensa en América Latina y el Caribe.
La actividad concluyó con un espacio de networking, donde los asistentes intercambiaron ideas y reforzaron la importancia de anticiparse a las amenazas impulsadas por la IA como una ventaja competitiva clave en el entorno digital actual.