Un sismo de 5.6 sacude el sur de México

Un sismo de magnitud 5,6 fue registrado la noche de este miércoles a 40 kilómetros al este de La Crucecita, en el estado de Oaxaca (México), informó el Servicio Sismológico Nacional a través de la red social X. El organismo precisó que el hipocentro se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros.

En tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud ligeramente diferente, de 5,3, y señaló que el epicentro se situó 1 kilómetro al oeste de El Morro, con una profundidad de 62,6 kilómetros.