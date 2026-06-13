Gobierno congela precios de combustibles por tres meses para enfrentar impacto de la crisis internacional

Bartolo García

Santo Domingo.– El Gobierno dominicano anunció la activación de un mecanismo de congelamiento de los precios de los principales combustibles por un período de tres meses, como parte del Plan Anti-Crisis diseñado para mitigar los efectos de la situación económica internacional sobre las familias y el aparato productivo nacional.

La medida, informada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), establece que los precios de los hidrocarburos de mayor consumo permanecerán estables durante ese período, siempre que el precio internacional del petróleo no supere los US$95 por barril. El objetivo es evitar aumentos bruscos que afecten el costo de vida de la población.

Para poner en marcha esta iniciativa, el Gobierno dispuso un subsidio inicial de RD$555.7 millones, asumiendo una parte importante de las alzas registradas en los mercados internacionales. Como parte del ajuste de arranque, la gasolina premium y el gasoil óptimo aumentarán RD$6.00 por galón, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular subirán RD$3.00 por galón.

Asimismo, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) mantendrá su precio congelado, al igual que el gas natural, en una decisión orientada a proteger el presupuesto de miles de hogares y sectores productivos que dependen de estos combustibles para sus actividades diarias.

En contraste, varios derivados registrarán reducciones en sus precios. El avtur disminuirá RD$4.12 por galón, el kerosene bajará RD$5.10, el fuel oíl #6 reducirá su costo en RD$2.69 y el fuel oíl 1%S descenderá RD$0.57, reflejando variaciones favorables en esos mercados específicos.

Para la semana del 13 al 19 de junio de 2026, los precios serán los siguientes: gasolina premium RD$341.10, gasolina regular RD$310.50, gasoil regular RD$262.80, gasoil óptimo RD$293.10 y GLP RD$137.20 por galón. El MICM indicó que estas medidas buscan preservar la estabilidad económica, proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y reducir el impacto de la incertidumbre internacional sobre la economía dominicana.