Un herido tras tiroteo en la UASD; autoridades suspenden la docencia en la sede central

Bartolo García

Santo Domingo.– Un tiroteo ocurrido la tarde de este jueves en el campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dejó un saldo de una persona muerta y otra herida, ambas identificadas como miembros del cuerpo de seguridad de la academia estatal, según informaciones preliminares confirmadas por fuentes internas.

El incidente se registró alrededor de las 3:30 de la tarde en las proximidades del Economato Universitario, cuando un individuo ingresó al recinto a bordo de una camioneta y abrió fuego con lo que testigos describieron como una escopeta calibre 12, desatando pánico entre estudiantes, empleados y visitantes.

De acuerdo con un colaborador de la universidad, las víctimas del ataque fueron reconocidas con los apodos de “Leger” y “Manpirin”, ambos pertenecientes al equipo de vigilancia de la institución. Uno de ellos falleció en el lugar y el otro resultó gravemente herido.

El herido fue trasladado de emergencia al Centro Médico Dominico-Cubano, ubicado en la Zona Universitaria, donde recibe atenciones médicas bajo estrictas medidas de seguridad, mientras el personal policial realiza las investigaciones correspondientes en el lugar del suceso.

Agentes de la Policía Nacional y miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) acudieron al campus inmediatamente después del hecho, asegurando la zona y recolectando evidencias balísticas como parte del proceso de levantamiento.

La rectoría de la UASD informó mediante un comunicado la suspensión inmediata de la docencia y las labores administrativas en la sede central, como medida preventiva mientras avanzan las investigaciones y se restablece la tranquilidad en el recinto universitario.

“Lamentamos profundamente este hecho de violencia que enluta a nuestra comunidad. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades policiales y judiciales para esclarecer las circunstancias del caso”, indicó la institución en su declaración oficial.

Decenas de estudiantes y empleados que se encontraban en el área al momento del tiroteo relataron escenas de confusión y temor, ya que muchos intentaron refugiarse en aulas, oficinas y pasillos cercanos para evitar ser alcanzados por los disparos.

El cuerpo sin vida del guardia fallecido fue levantado por representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), mientras unidades de la Policía Científica procesaron la escena y recolectaron los casquillos encontrados en el lugar.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado el motivo del ataque, algunas versiones apuntan a un conflicto interno entre miembros de la seguridad del campus, lo que habría desencadenado la tragedia. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido validada por las autoridades competentes.

El suceso provocó una amplia movilización policial en toda la Zona Universitaria, donde patrullas del orden público fueron desplegadas para evitar disturbios y garantizar la seguridad de los estudiantes que permanecían dentro del recinto.

La rectora de la UASD, junto a otros miembros del Consejo Universitario, se presentó en el lugar para supervisar la situación y expresar su solidaridad con los familiares de las víctimas, asegurando que la universidad adoptará todas las medidas necesarias para fortalecer los protocolos de seguridad interna.

Las autoridades reiteraron su llamado a la calma y pidieron a la comunidad universitaria mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación, mientras continúa el proceso de investigación sobre este trágico episodio que ha consternado a la institución y al país.

