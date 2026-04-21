Hipólito Mejía respalda modernización agrícola impulsada por Agricultura

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El expresidente de la República, Hipólito Mejía, expresó su respaldo al proceso de transformación y mecanización que impulsa el Ministerio de Agricultura, durante una visita de cortesía realizada al ministro Francisco Oliverio Espaillat en su despacho.

Durante el encuentro, ambos conversaron sobre la situación actual del sector agropecuario y coincidieron en que la República Dominicana mantiene una producción suficiente de los principales rubros que integran la canasta familiar, reflejando el fortalecimiento del campo en los últimos años.

Posteriormente, realizaron un recorrido por distintas áreas del Ministerio de Agricultura, donde compartieron con directivos y técnicos que expusieron los avances alcanzados en la producción nacional, especialmente en el cultivo de plátano en la región Sur del país.

El ministro Oliverio Espaillat reiteró su compromiso de seguir respaldando a los productores nacionales, garantizando las facilidades necesarias para aumentar la productividad, fortalecer la mecanización y promover el desarrollo sostenible del campo dominicano.

De su lado, Hipólito Mejía valoró el esfuerzo de los profesionales agrícolas y destacó el trabajo que realizan diariamente para asegurar el abastecimiento de alimentos en todo el territorio nacional.

El exmandatario elogió la labor de técnicos, agrónomos y productores, resaltando que su dedicación ha sido clave para mantener la estabilidad alimentaria del país y fortalecer la seguridad alimentaria de la población.

Durante la visita también se informó que el consumo de plátano se sostiene principalmente en las regiones Noroeste y Sur, donde solo entre San Juan y Elías Piña existen unas 10,000 tareas sembradas bajo sistemas de riego y alta densidad.

Además, se destacó la alta producción de otros cultivos como yuca, batata, yautía y piña, alcanzando esta última unas 26,000 tareas sembradas, consolidando así el compromiso del sector agropecuario con el desarrollo económico y la autosuficiencia alimentaria nacional.