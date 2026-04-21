Maximum renueva su propuesta gastronómica con el lanzamiento de Caribe Fusión

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D.– El restaurante Maximum, ubicado en el séptimo piso del AC Hotel Santiago de los Caballeros, presentó oficialmente su nuevo menú Caribe Fusión, una propuesta culinaria que reinterpreta los sabores del Caribe desde una visión contemporánea y sofisticada.

El lanzamiento se realizó durante una velada especial que reunió a clientes, creadores de contenido y representantes de medios de comunicación, quienes conocieron de primera mano esta nueva apuesta gastronómica diseñada para resaltar la identidad y evolución culinaria de Santiago.

Ryan Vargas, Abigail Gutiérrez, Lisbeth De La Cruz y Carolina Lovera

David Nava, gerente general del AC Hotel Santiago de los Caballeros, expresó que este menú nace del orgullo por la ciudad y su cultura, reflejando el crecimiento que vive la escena gastronómica de la Ciudad Corazón.

Por su parte, Reynaldo Rosario, gerente del restaurante, explicó que el menú fue desarrollado durante varios meses, priorizando colores, texturas y contrastes que elevan la cocina caribeña desde una perspectiva moderna, con especial atención a los ingredientes locales.

Delegación de invitados Dr. Ángel Sánchez, Dra. Cindy Lepe, Rosa Hiraldo y Douglas Maltes.

Maximum se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos de referencia en Santiago, gracias a su combinación de cocina de autor, coctelería y un ambiente elegante que incluye una terraza con vistas privilegiadas al Monumento a los Héroes de la Restauración y al skyline urbano.

La excelencia en la ejecución con el supervisor de cocina Ruben Mejía.

El lanzamiento coincide con el fortalecimiento de la oferta gastronómica de Santiago, donde una nueva generación de restaurantes apuesta por experiencias más completas, propuestas innovadoras y una mayor valorización de los productos dominicanos.

Este equipo, caracterizado por su sólida trayectoria y compromiso con la excelencia, está integrado por Fernando Álvarez junto a Reynaldo Rosario, Luis Martínez David Nava, Andrés Seitour, Dorian Herrera.

El nuevo menú estará disponible a partir del martes 14 de abril en horario desde el mediodía hasta la 1:00 de la madrugada. Además, desde el 4 de mayo el restaurante abrirá todos los días desde el mediodía y a partir del 7 de junio incorporará brunch dominical.

La actividad contó con el respaldo de El Catador, La Patisserie, Antojitos Peruanos y Distribuidora George Heinsen, fortaleciendo una propuesta que busca seguir posicionando a Maximum como uno de los principales destinos gastronómicos de Santiago.