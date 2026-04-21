Escuela de administración celebra día nacional del administrador

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, depositó este martes una ofrenda floral en la estatua del patricio Juan Pablo Duarte, para conmemorar el “Día Nacional del Administrador”.

La actividad, realizada en la explanada frontal de la academia, fue encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), doctor Antonio Ciriaco Cruz; la directora de la Escuela de Administración, maestra Aldelys Rodríguez; así como otras autoridades universitarias.

Durante un acto, al que asistieron, docentes, estudiantes y personal administrativo, la directora Rodríguez expresó que su salida marca un momento “profundamente personal y nostálgico”, al tratarse de su última participación en esta celebración como máxima autoridad de la Escuela.

Asimismo, resaltó la consolidación de una planta académica fortalecida con profesores doctores e investigadores activos, lo que ha elevado el prestigio de la institución a nivel académico. A esto se suma la implementación de un modelo de gestión por competencias, el rediseño de dos carreras y la creación de nuevos programas técnicos superiores.

Uno de los logros de mayor impacto social, según señaló, fue la formación de 360 funcionarios públicos en alianza con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Gobierno Central, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión estatal.

En su mensaje de cierre, agradeció al Consejo Directivo, a los docentes, al personal administrativo y a los estudiantes por el apoyo brindado durante su gestión, y subrayó una de las principales lecciones aprendidas: “no administramos recursos, lideramos personas”.

Finalmente, hizo un llamado a continuar trabajando con ética, compromiso y visión de futuro, en favor de una sociedad más justa y eficiente.

En el marco de la celebración del Día Nacional del Profesional de Administración se realizarán las siguientes actividades, la apertura de la feria Artesanal, el acto inaugural del simposio internacional con el tema Finanzas inclusiva en América Latina.

Además el panel internacional y lanzamiento del libro Inclusión financiera en América Latina: Hacia un sistema financiero más equitativo y accesible, con la participación de Blanca Mesa Marroquín y Francisco Alberto Espinal.

Asimismo se abordarán sobre la autonomía local como vector de la inclusión financiera, a cargo de Guillen Marcelo de Bolivia; Transformación digital de la Banca Múltiples en RD disertada por Robinson Benjamín; La brecha digital en el contexto de las tecnologías financieras y su impacto en la inclusión financiera de la República Dominicana, por Sang Miguel Ben.

También se disertarán Desafíos éticos y regulatorios de Crowfunding de emprendedores y Mipymes: Inclusión financiera en países emergentes: Caso Dominicana en el 2025 a cargo de Hilda Feliz. La celebración se desarrollará durante los días 21 y 22 del presente mes, en el Paraninfo Prof. Ricardo Michel de la FCES.