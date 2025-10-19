Un gobierno digno de mejor suerte

Por JUAN T H

La oposición que encabezan los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina no le reconoce nada bueno o positivo al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que encabeza Luís Abinader. Al contrario, su mediocridad y mezquindad no les permite ver más allá de sus narices.

Tanto Leonel como Danilo le reclaman al presidente Abinader que haga, en cinco años. lo que ellos no hicieron en 20 años, porque el pueblo se cansó de tanta corrupción, de tanta demagogia, de tantas promesas incumplidas, de tanto narcotráfico y de tantos narcotraficantes protegidos desde el Palacio Nacional, tantas mentiras y de tantos abusos, que decidió echarlos a patadas del poder.

Mucha gente parece haber olvidado lo ocurrido durante la Era del PLD-FUPU. Dicen que los pueblos que olvidan su historia pueden repetirla, pero como tragedia.

El PLD-FUPU mantuvo el control de todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes fácticos como las iglesias, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Junta Central Electoral, empresarios, sindicalistas, etc. Convirtieron el Sistema Judicial en un Bunker para no ir a la cárcel; hicieron del Senado y de la Cámara de Diputados un sello gomígrafo para que le aprobaran sus proyectos de leyes, incluso la modificación, con fines reeleccionistas, de la Constitución de la República.

Los escándalos de corrupción, la complicidad, la falta de transparencia, de justicia, rendición de cuentas, desfalcos, sicariato, bajo mundo, capos, fundaciones fantasmas como la Funglode (el cuerpo del delito), barrilitos, cofrecitos, apagones financieros, insalubridad, desempleo, alto costo de la vida, etc., caracterizaron los 20 años de Leonel, Danilo y sus secuaces. ¿Lo olvidaron? ¡Yo no!

El PLD-FUPU gobernaron como les dio la gana, convirtieron el país en una pocilga. No tienen calidad ética ni moral para criticar al gobierno del PRM que encabeza Abinader. Solo la complicidad del “borrón y cuenta nueva” le permite tanto a Leonel como a Danilo hablar tantas pendejadas, reclamándole al presidente Abinader que haga en cinco años lo que esos malditos no hicieron en 20, sin crisis económica, con el barril de petróleo barato, sin guerras, sin pandemia, sin los furgones por las nubes, y sin una amenaza real de una Tercera Guerra Mundial.

El de Abinader ha sido el mejor gobierno que ha tenido el país en los últimos años a pesar de haber llegado al poder en las peores condiciones tanto internas como externas, logrando salir airoso en tiempo récord. Hoy, cinco años después, todos los indicadores económicos, macroeconómicos, son favorables, según organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, etc.

Sin embargo, esa oposición minusválida, no lo admite, no dice de las bondades del gobierno. Esa oposición está obnubilada por el éxito del presidente Abinader, cegada por el sectarismo, la mezquindad y la falta de inteligencia emocional.

Donde ha tenido éxito la oposición, debo decirlo, es en haber colocado al gobierno a la defensiva, con denuncias de corrupción, unas falsas, otras inventadas, de funcionarios vinculados al narcotráfico, unos reales otros no. Todos los días tiene el presidente Abinader que responder las imputaciones que les hace al gobierno la oposición atrincherada en los medios de comunicación, las redes y las plataformas digitales, que tantos favores les deben.

El gobierno se ha dejado acorralar mediáticamente. “Funda y funda” todos los días, las 24 horas. El acoso es constante. El gobierno no ha sabido responder al chantaje, la extorsión, la difamación y la injuria.

Las obras que todos los días inauguras del presidente Abinader pasan inadvertidas o se critican acremente. Eso es, “palo si boga, palo si no boga”. Me dicen que el gobierno ha gastado cerca de ocho mil millones de pesos en propaganda y publicidad. No se si es cierto. Pero si lo es, es “una barbaridad bárbara”. Si es verdad que el gobierno ha gastado ocho mil millones de pesos, debe explicar en qué y cómo.

Si hay un elemento criticable es precisamente, una materia que el PRM no termina por pasar con notas excelentes, es justamente la comunicación, que es y ha sido mala siempre. Los enemigos del gobierno, los allegados, simpatizando y miembros de la oposición, han sido los más favorecidos con la inversión publicitaria oficial. Solo hay que hacer un recorrido por las redes, la radio, la televisión y los periódicos, incluyendo los digitales para darse cuenta. El gobierno ha estado botando el dinero, porque no tiene definida una línea de comunicación correcta.

Lo digo yo, pronto lo dirá la historia: ningún gobierno ha hecho tanto en tan poco tiempo, (5 años) como el de Luís Abinader. Y es una pena que no lo estemos apreciando, una lástima que se encuentre a la defensiva, acorralado por los fantasmas del pasado que solo predican incertidumbre y desesperanza cuando la verdad es que el país vive su mejor momento, convertido en la séptima economía del hemisferio, con paz, estabilidad política, económica y social, lo que no sucede en la mayoría de nuestros vecinos.

existen cinco o seis funcionarios, tal vez más, de instituciones centralizadas y descentralizadas afilando cuchillo para su propia garganta, ignorando que. el que da pan a perro ajeno, corre el riesgo de quedarse sin pan y sin perro, porque los ingratos no tienen memoria.