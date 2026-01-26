Un error cambia la historia y acerca al Escogido a la corona

Bartolo García

Santo Domingo.– En un duelo de máxima tensión y final dramático, Leones del Escogido vencieron 4-3 en once entradas a Toros del Este, aprovechando una falla defensiva que inclinó la balanza y los dejó a un paso de retener el título.

El encuentro, cuarto de la Serie Final del béisbol profesional dominicano, se disputó este lunes en el Estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, y mantuvo la paridad durante diez episodios antes de resolverse por detalles.

Así fue como el @EscogidoBBClub anotó la carrera del desempate y se quedó con el partido de esta noche 🔥#SerieFinalLIDOM #CopaBanreservas pic.twitter.com/QA7yRl5KQp — LIDOM (@LIDOMRD) January 27, 2026

Con el triunfo, los escarlatas colocaron la serie 3-1 a su favor y se posicionaron para definir el campeonato este martes, cuando regresen a su casa para el quinto partido.

La acción decisiva llegó en la entrada número once, cuando un tiro errático a la primera base del intermedista Rafael Lantigua, intentando completar una doble matanza, permitió que el receptor Michael de la Cruz anotara la carrera del desempate.

Ese error resultó determinante en un choque de márgenes mínimos, en el que ambos equipos alternaron el control y ejecutaron con precisión durante la mayor parte del juego.

Hasta ese momento, los Toros habían logrado sostener el pulso del encuentro con un pitcheo oportuno y una defensa firme, pero la falla en el momento clave les costó caro.

La victoria correspondió al relevista Aneurys Zabala (2-0, 1.59), quien lanzó la décima entrada sin permitir libertades y sumó un ponche, manteniendo con vida a los rojos en el tramo decisivo.

La derrota fue para el romanense Miguel Castro (1-2, 7.36), que trabajó 1.1 episodios, permitió un imparable y una carrera sucia, otorgó dos boletos y abanicó a un bateador.

Con este resultado, el Escogido se colocó contra la pared a los Toros, que no pudieron defender su estadio y ahora están obligados a ganar de manera consecutiva para extender la final.

El quinto partido está pautado para este martes a las 7:15 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde los Leones buscarán cerrar la serie ante su fanaticada.

El campeonato está dedicado al legendario Juan Marichal, exlanzador de Grandes Ligas y figura histórica del béisbol dominicano, lo que añade un componente simbólico a una final cargada de emoción.

A lo largo del encuentro, el pitcheo volvió a ser protagonista, con ambos cuerpos de lanzadores limitando las oportunidades ofensivas y forzando el juego extra innings.

La ofensiva escarlata supo capitalizar la mínima ventaja cuando se presentó, demostrando temple y capacidad de ejecución en situaciones de alta presión.

Ahora, con la serie 3-1, los Leones del Escogido tienen la oportunidad de sellar el campeonato en casa, mientras los Toros del Este deberán apelar a la resiliencia para mantenerse con vida en una final que ha sido tan cerrada como intensa.