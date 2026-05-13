El creciente poder de China y Xi Jinping queda en evidencia tras visita de Trump a Pekín

PEKÍN.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este miércoles una visita oficial a China en un contexto marcado por tensiones internacionales, conflictos abiertos en Oriente Próximo y una creciente disputa geopolítica entre Washington y Pekín por el liderazgo global.

La agenda del encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, incluye temas sensibles como la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz, los aranceles comerciales, las exportaciones de tierras raras y la venta de armas estadounidenses a Taiwán.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



🇺🇸🇨🇳 Donald Trump realizará un anuncio “ENORME” durante su reunión con Xi Jinping hoy a las 8:00 PM (hora del Este).



👀 Fuentes cercanas aseguran que podría firmarse un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y China.



💰 Además, se espera el anuncio de una… pic.twitter.com/BoSGqhwImh — MarcianoTech/Finanzas/Vlogs (@MARCIANOPHONE) May 13, 2026

Analistas internacionales consideran que esta visita deja en evidencia un cambio en el equilibrio global, donde China ha logrado fortalecer su posición económica y diplomática mientras Estados Unidos enfrenta desgaste en distintos frentes internacionales.

El analista Marco Fernandes, miembro del Consejo Civil del BRICS, afirmó que esta reunión será histórica porque “nunca antes un presidente estadounidense había llegado tan debilitado frente a un líder chino”, señalando que la guerra en torno a Irán terminó favoreciendo indirectamente a Pekín.

Uno de los factores más relevantes ha sido la crisis en el estrecho de Ormuz, que lleva más de dos meses cerrado, afectando el comercio energético mundial y generando preocupación entre aliados de Estados Unidos, quienes comienzan a cuestionar la capacidad de Washington para garantizar estabilidad en la región.

🤡 Donald Trump has arrived in China to find that President XI did NOT greet him at the airport.



MAGA is in spin mode heralding the “red carpet treatment,” but the visit is already at a rocky start.



Xi Jinping did not personally welcome U.S. President Donald Trump at the… pic.twitter.com/IA2AhFYQMW — Sid (@Trending_Sid) May 13, 2026

En América Latina, la rivalidad entre ambas potencias también se intensifica. China ha superado a la Unión Europea como segundo socio comercial de la región y, en varios países, ya supera incluso a Estados Unidos en volumen de intercambio, mientras la Casa Blanca adopta posturas más coercitivas desde 2025.

La Casa Blanca informó que Trump y Xi Jinping discutirán la creación de una nueva Junta de Comercio bilateral, así como iniciativas relacionadas con sectores estratégicos como energía, industria aeroespacial y agricultura, en busca de reducir tensiones y fortalecer el diálogo económico entre ambos países.

Pese a las diferencias, la administración estadounidense insiste en que existe una “excelente relación” entre ambos mandatarios, aunque el contexto internacional y la evolución de la influencia china siguen marcando una nueva etapa en la competencia global entre las dos principales potencias del mundo.