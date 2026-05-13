Abinader presenta a República Dominicana como destino líder de inversión en Congreso Mundial de Zonas Francas

Bartolo García

Panamá.– El presidente Luis Abinader presentó este miércoles a la República Dominicana como una de las mejores decisiones de inversión del hemisferio, durante su participación como orador principal en el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas, celebrado en Panamá.

En su discurso titulado “Zonas Francas de la República Dominicana: motor de transformación productiva y competitividad global”, el jefe de Estado resaltó las fortalezas del país en materia de inversión extranjera, estabilidad económica, seguridad jurídica, manufactura avanzada y nearshoring.

Abinader afirmó que la República Dominicana ha logrado convertir sus zonas francas en un verdadero motor de crecimiento económico y competitividad internacional, consolidando un ecosistema productivo robusto y diversificado.

“La República Dominicana es hoy una de las mejores decisiones de inversión en el hemisferio”, expresó el mandatario, señalando que en el contexto actual los inversionistas buscan estabilidad, eficiencia y confianza, factores que —según indicó— el país ofrece ampliamente.

El presidente destacó que las zonas francas generan más de 200 mil empleos y representan más del 60 % de las exportaciones nacionales, además de contar con una red de más de 850 empresas distribuidas en parques industriales de todo el territorio.

Asimismo, subrayó que sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, logística, BPO y tabaco reflejan la capacidad de la República Dominicana para competir en mercados internacionales y atraer capital hacia industrias de alto valor agregado.

El mandatario también reveló que el país ha superado los 35 mil millones de dólares acumulados en inversión extranjera directa durante la última década, y que solo en 2025 se registraron más de US$5,000 millones en inversión extranjera, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

Finalmente, Abinader invitó a empresarios e inversionistas internacionales a apostar por la República Dominicana, asegurando que el país no solo representa una economía en crecimiento, sino un territorio preparado para liderar el futuro de la producción y la innovación en la región.