Poderoso sindicato AFL-CIO respalda reelección del congresista Adriano Espaillat

Nueva York. — La poderosa organización sindical New York State AFL-CIO anunció su respaldo a la reelección del congresista Adriano Espaillat (NY-13), destacando su compromiso constante con los trabajadores, las familias de clase media y la creación de empleos bien remunerados en Nueva York.

La AFL-CIO nacional destacó el historial de votación favorable a los trabajadores en el Congreso del congresista Espaillat. El sindicato le otorgó una puntuación de 100% en 2025 y 99% de por vida en temas laborales, incluyendo derechos sindicales, salud y protección de trabajadores federales.

En meses recientes, Espaillat también recibió el respaldo de sindicatos influyentes como 1199SEIU, 32BJ SEIU, DC37, TWU Local 100 y Hotel Trades Council. Además, otras organizaciones importantes también han anunciado respaldo a su reelección, incluyendo Latino Victory Fund y United Federation of Teachers (UFT), poderoso sindicato que agrupa a más de 200,000 miembros, incluyendo maestros, paraprofesionales, enfermeras escolares y otros profesionales de la educación en la ciudad de Nueva York.

La NYS AFL-CIO, que representa a millones de trabajadores y a miles de sindicatos afiliados en todo el estado, se suma así a la creciente coalición de organizaciones laborales, comunitarias y políticas que apoyan la candidatura de Espaillat para un nuevo mandato en el Congreso.

El congresista Adriano Espaillat agradeció el respaldo sindical y reafirmó su compromiso de continuar luchando por una economía más justa y accesible para las familias trabajadoras.

“Cada día, Nueva York se vuelve más costoso para todos, y por eso lucho para hacer nuestra ciudad más asequible para las familias trabajadoras. Me siento agradecido de contar con el respaldo de la AFL-CIO del estado de NY (NYS AFL-CIO) en reconocimiento al trabajo que hemos realizado juntos para brindar un alivio real y crear empleos bien remunerados para las familias del Distrito 13”, expresó Espaillat.

La organización sindical reconoció el historial del congresista en defensa de los derechos laborales, el acceso a servicios esenciales, las inversiones en infraestructura y el fortalecimiento de programas que benefician a trabajadores, jubilados y comunidades inmigrantes.

Espaillat ha mantenido una estrecha colaboración con sindicatos y organizaciones laborales tanto en Washington como en Nueva York, respaldando legislación para proteger empleos sindicalizados, expandir oportunidades económicas y defender beneficios esenciales para millones de familias trabajadoras.

El respaldo de la NYS AFL-CIO representa un impulso significativo para la campaña de reelección de Espaillat en el Distrito Congresual 13 de Nueva York, que abarca comunidades de Manhattan y El Bronx.