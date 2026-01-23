Ulises Rodríguez y Jenniffer González estrechan lazos en FITUR para impulsar ruta turística Santiago–San Juan

Autoridades apuestan por cooperación económica y un multidestino caribeño que conecte a República Dominicana y Puerto Rico

Madrid, España.– El alcalde de Ulises Rodríguez, sostuvo un encuentro institucional con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y promover una ruta turística multidestino entre Santiago y San Juan.

La reunión se desarrolló como parte de la agenda de contactos estratégicos del alcalde, orientada a posicionar a Santiago de los Caballeros como una ciudad abierta al Caribe, con visión internacional y capacidad para atraer inversión, turismo y alianzas de desarrollo sostenible.

Rodríguez valoró el encuentro como una oportunidad para consolidar a Santiago como un destino urbano integral, capaz de articular cultura, gastronomía, salud y conectividad regional, en sinergia con mercados caribeños de alto potencial.

Durante la conversación, González Colón destacó su estrecha relación con la República Dominicana y recordó su gestión previa como congresista de los Estados Unidos, desde donde afirmó haber defendido activamente los intereses dominicanos ante el Congreso federal.

“Fui congresista de los Estados Unidos y atendí y defendí los intereses de la República Dominicana ante el Congreso. Logramos la inclusión del país en programas de visas federales de los que había estado excluido, y me siento muy orgullosa de haberlo logrado”, expresó la gobernadora.

Asimismo, indicó que junto a la congresista María Elvira Salazar se impulsaron gestiones que permitieron la exclusión de la República Dominicana de listados con restricciones de viaje a Estados Unidos, calificando el avance como clave para la movilidad y los vínculos bilaterales.

González Colón subrayó también sus lazos personales y políticos con el país, señalando que su esposo, el doctor José Salazar, cursó estudios de medicina en la Universidad Central del Este, lo que fortaleció su cercanía con comunidades dominicanas, especialmente en San Pedro de Macorís.

La mandataria puertorriqueña resaltó además su relación institucional con el presidente Luis Abinader, quien asistió a su juramentación, y destacó la presencia de profesionales dominicanos en su equipo de gobierno.

“Hay muchos empresarios dominicanos invirtiendo en Puerto Rico y también empresarios puertorriqueños invirtiendo en la República Dominicana. Esa integración económica es una realidad que seguimos impulsando”, afirmó González Colón.

En materia turística, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de consolidar la ruta Santiago–San Juan, conectando experiencias urbanas, culturales y de eventos, con beneficios para ambos destinos y mayor tiempo de estadía para los visitantes.

Recordaron que durante FITUR del año pasado se coordinó, junto al Ministerio de Turismo dominicano, una campaña de promoción multidestino que sentó las bases de esta iniciativa caribeña.

La gobernadora adelantó que Puerto Rico se encuentra listo para realizar un anuncio de mayor alcance sobre la ruta, con acciones conjuntas de promoción y conectividad aérea.

Por su parte, Rodríguez reiteró que Santiago está preparada para integrarse a circuitos regionales, apoyada en su infraestructura, seguridad, oferta cultural y hospitalidad, fortaleciendo su proyección internacional.

Finalmente, ambos líderes coincidieron en que la cooperación entre Santiago y San Juan representa una oportunidad concreta para dinamizar el turismo, estimular inversiones y estrechar los lazos históricos entre República Dominicana y Puerto Rico.