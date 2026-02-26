Ulises Rodríguez resalta auge de Santiago como epicentro de eventos nacionales e internacionales

Bartolo García

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, afirmó que la ciudad se consolida como capital de grandes eventos tras la celebración exitosa de múltiples actividades artísticas, culturales y empresariales.

El ejecutivo municipal señaló que Santiago vive “tiempos felices y satisfactorios”, gracias al dinamismo que ha experimentado en las últimas semanas, fortaleciendo su posicionamiento en la agenda nacional e internacional.

Entre los eventos de mayor impacto, mencionó el concierto del artista Juan Luis Guerra junto a su agrupación 440, el cual logró una alta asistencia y generó un importante movimiento en los sectores hotelero, comercial y de transporte.

Asimismo, destacó la realización del festival PROCIGAR, considerado uno de los encuentros más relevantes del mundo del tabaco premium, cuyo impacto económico fortalece la industria cigarrera dominicana.

En el ámbito cultural, Rodríguez subrayó la revitalización del Carnaval de Santiago, asegurando que ha recuperado su esencia popular y su identidad auténtica, convirtiéndose nuevamente en un atractivo turístico clave.

El alcalde informó que la ciudad registró altos niveles de ocupación hotelera, reflejo del crecimiento sostenido del turismo de eventos y del llamado turismo urbano.

Indicó que este impulso responde a una estrategia municipal enfocada en proyectar a Santiago como destino competitivo para congresos, conciertos y festivales internacionales.

“El compromiso fue claro: impulsar el desarrollo integral con una ciudad más limpia, más ordenada y en constante transformación”, expresó el alcalde.

Rodríguez afirmó que las mejoras en seguridad ciudadana y organización urbana han generado mayor confianza en visitantes y empresarios.

Sostuvo que el trabajo conjunto entre sector público y privado ha sido determinante para consolidar a Santiago como uno de los principales polos culturales y económicos del país.

Finalmente, reiteró que la administración municipal continuará apoyando iniciativas que fortalezcan la oferta de eventos y consoliden a la Ciudad Corazón como referente nacional en turismo, cultura y desarrollo económico.