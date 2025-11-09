Ulises Rodríguez recibe en Santiago a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en visita que estrecha lazos con la diáspora dominicana

La mandataria estadounidense fue recibida con honores por el alcalde santiaguero en una jornada que incluyó recorridos culturales, encuentros comunitarios y una cena oficial con autoridades locales y estadounidenses

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – La Alcaldía de Santiago, encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez, recibió este domingo a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, quien arribó al Aeropuerto Internacional del Cibao en el marco de su primera visita oficial a la República Dominicana.

La mandataria estadounidense fue recibida por una comitiva encabezada por el alcalde Rodríguez, el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, y miembros del consejo directivo del aeropuerto, entre ellos el empresario Félix García. La llegada de Hochul simboliza un paso histórico en el fortalecimiento de los lazos culturales, económicos y comunitarios entre Santiago y la diáspora dominicana en Estados Unidos, especialmente la que reside en el estado de Nueva York.

La agenda oficial inició con un recorrido histórico-cultural en el Monumento a los Héroes de la Restauración, donde la gobernadora conoció detalles sobre la gesta restauradora y el significado patrimonial de este ícono nacional. Durante la visita, Hochul disfrutó de una presentación artística dedicada al legado histórico del monumento y al valor cultural que representa para los santiagueros.

Posteriormente, la gobernadora se trasladó al Son de Keka, un espacio emblemático de Santiago donde cada domingo se celebra la música popular dominicana al ritmo del son, la güira y el tambor. Allí, Hochul compartió con artistas locales, gestores culturales y residentes, disfrutando del ambiente alegre y de la autenticidad de la cultura popular dominicana.

“Estamos muy felices de visitar esta ciudad, de compartir con su gente y de fortalecer los lazos que unen a Nueva York con la República Dominicana. Muchos líderes en nuestro estado están interesados en continuar apoyando esta relación y en promover los productos y el talento que nacen en el corazón de esta nación. Gracias a todos por su hospitalidad”, expresó la gobernadora durante su encuentro con el público.

Por su parte, el alcalde Ulises Rodríguez destacó la importancia de esta visita, señalando que Santiago es el punto de encuentro entre la cultura, la historia y la diáspora dominicana. “Nos sentimos felices de recibir hoy a la gobernadora Hochul, quien inicia su recorrido por el país con nuestra ciudad. Este gesto refuerza la hermandad entre Santiago y Nueva York”, manifestó.

Rodríguez también interactuó con el público para resaltar el vínculo emocional entre ambas ciudades. “¿Cuántos de ustedes viven o tienen familiares en Nueva York?”, preguntó el alcalde, mientras decenas de manos se alzaban en señal de conexión. “Por eso decimos que Nueva York es casi otra provincia dominicana. Gobernadora, recíbala como su casa, aquí en Santiago”, agregó emocionado.

El congresista Adriano Espaillat, también presente en la actividad, resaltó el simbolismo de este encuentro histórico. “Hoy recibimos a la primera gobernadora del estado de Nueva York que visita Santiago. Y está aquí porque una gran parte de los neoyorquinos de origen dominicano son santiagueros. Esta ciudad representa el espíritu emprendedor y cultural de la diáspora”, declaró el legislador.

Asimismo, el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez, expresó su satisfacción por la visita: “Hoy es un día de orgullo para Santiago y para toda la República Dominicana. Ver a una gobernadora estadounidense pisar esta tierra demuestra la fuerza de nuestra comunidad en el exterior. Somos un pueblo trabajador y agradecido, y esta visita reafirma ese vínculo”.

La jornada concluyó con una cena privada ofrecida en honor a la gobernadora Hochul y su comitiva oficial, en la que participaron el congresista Adriano Espaillat, el comisionado de Transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez, así como autoridades locales, empresarios, representantes diplomáticos y líderes comunitarios.

El alcalde Ulises Rodríguez destacó que esta cena es una muestra del compromiso de la ciudad con la diplomacia local y la cooperación internacional. “Santiago abre sus puertas al mundo con orgullo, reafirmando su papel como centro económico, cultural y turístico de la región norte”, expresó durante el encuentro.

La visita oficial continuará este lunes 10 de noviembre, con un desayuno protocolar en el Palacio Municipal, encabezado por el alcalde Rodríguez, seguido de un acto de reconocimiento en la Sala de Sesiones del Concejo de Regidores, donde la gobernadora Kathy Hochul y el congresista Adriano Espaillat recibirán distinciones por su labor y compromiso con la comunidad dominicana.

Este reconocimiento marca el cierre de una jornada histórica que fortalece los vínculos entre Santiago y Nueva York, en una alianza que trasciende fronteras y reafirma el orgullo de la diáspora dominicana.

#eljacaguero #KathyHochul #UlisesRodríguez #SantiagoDeLosCaballeros #AdrianoEspaillat #JesúsVásquez #YdanisRodríguez #GobernadoraDeNuevaYork #AlcaldíaDeSantiago #RepúblicaDominicana #DiásporaDominicana