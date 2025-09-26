Ulises Rodríguez recibe a Hipólito y destaca unidad en el PRM

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– El alcalde Ulises Rodríguez recibió este jueves en su despacho al expresidente Hipólito Mejía, en un encuentro que fue calificado como un gesto de respaldo y reafirmación de la unidad dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Rodríguez expresó que tanto el presidente Luis Abinader como Mejía han sido los principales pilares de los logros alcanzados por la organización política más joven del sistema democrático dominicano.

“El gobierno del PRM representa la estabilidad y avances que vive hoy República Dominicana, y un futuro aún más auspicioso para todos los dominicanos”, señaló Rodríguez, destacando que los liderazgos de Abinader y Mejía han sido decisivos en este proceso.

Mejía llegó a la alcaldía alrededor de las 2:30 de la tarde, donde sostuvo primero una reunión privada con el alcalde. Posteriormente, ambos salieron del despacho para conversar con los medios de comunicación.

Con evidente satisfacción, Rodríguez afirmó: “Recibir la visita de un santiaguero tan distinguido como el expresidente Mejía es un honor. Él, junto al presidente Abinader, han cuidado la democracia interna y la unidad del PRM, elementos clave en los triunfos electorales de 2020 y 2024”.

El alcalde, quien forma parte de la Dirección Ejecutiva del PRM, reiteró que el mejor camino para garantizar la permanencia en el poder en las elecciones de 2028 es que el gobierno actual continúe siendo exitoso en sus políticas y resultados.

Rodríguez aseguró que la fortaleza institucional del PRM y la cohesión entre sus líderes son las bases para mantener la confianza de la ciudadanía y seguir impulsando proyectos de desarrollo en beneficio del país.

De su lado, el expresidente Hipólito Mejía explicó a la prensa que desde hacía tiempo tenía pendiente la visita al alcalde Rodríguez, a quien felicitó por el trabajo que viene realizando en Santiago.

“El alcalde está haciendo una excelente labor, y las encuestas reflejan números muy favorables de respaldo por parte de la población”, señaló Mejía, mostrando apoyo a la gestión local.

Consultado sobre las aspiraciones de los precandidatos presidenciales del PRM, Mejía consideró que aún es temprano para entrar en esa discusión, pues faltan tres años para las próximas elecciones nacionales.

“Por ahora lo más importante es fortalecer al partido y respaldar la gestión del presidente Abinader, que está conduciendo al país con responsabilidad”, afirmó el exmandatario.

El encuentro fue visto como una demostración de unidad entre las principales figuras del PRM, quienes coinciden en que la cohesión interna es clave para seguir consolidando los avances del gobierno y el partido.

Con este gesto político, tanto Rodríguez como Mejía enviaron un mensaje de armonía a la militancia y a la ciudadanía, reforzando la imagen de un PRM fortalecido y comprometido con la estabilidad de la nación.

#PRM #HipólitoMejía #UlisesRodríguez #LuisAbinader