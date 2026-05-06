Aldeas Infantiles SOS y Profamilia sellan alianza para ampliar servicios de salud a la niñez

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Aldeas Infantiles SOS República Dominicana y Profamilia firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de mejorar el acceso a servicios de salud integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente aquellos vinculados a sus programas sociales.

La alianza establece una estrategia conjunta para facilitar atención en salud sexual y reproductiva, así como en diversas especialidades médicas, además de impulsar acciones de prevención y respuesta ante situaciones de violencia.

El convenio fue suscrito por José Luis Benavides, director nacional de Aldeas Infantiles SOS, y Magaly Caram, directora ejecutiva de Profamilia, quienes destacaron la importancia de unir esfuerzos para garantizar el bienestar de poblaciones vulnerables.

Como parte del acuerdo, las personas referidas por Aldeas Infantiles tendrán acceso a servicios médicos como pediatría, psicología, gastroenterología, ginecología y urología, disponibles en las clínicas de Profamilia.

Además, ambas instituciones trabajarán en conjunto en la identificación de necesidades, seguimiento de las acciones y formulación de proyectos, con miras a captar apoyo de donantes nacionales e internacionales.

Benavides resaltó que esta alianza refuerza el compromiso de ambas organizaciones de garantizar el acceso a derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de la niñez y la juventud en el país.

Por su parte, Magaly Caram señaló que el acuerdo permitirá fortalecer el derecho a la salud desde la infancia hasta la juventud, promoviendo además entornos familiares libres de violencia.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de renovación, e incluye disposiciones sobre confidencialidad, protección de datos y salvaguarda infantil, en cumplimiento de las normativas nacionales.