Ulises Rodríguez reafirma respaldo a familia de Deivy Abreu en su lucha por justicia

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recibió en su despacho a los familiares de Deivy Carlos Abreu Quezada, quien perdió la vida tras ser víctima de un hecho de violencia mientras realizaba labores de recogida de desechos sólidos en la ciudad.

En la reunión estuvieron presentes su hija, Kiara Michel Abreu, y su hermana, Sarah Seline Abreu, quienes acudieron acompañadas del abogado José Martínez Brito, representante legal de la familia.

Durante el encuentro, el ejecutivo municipal expresó su solidaridad y respaldo a los familiares en medio del difícil momento que atraviesan, reiterando que la Alcaldía de Santiago mantendrá su apoyo durante todo el proceso legal.

Rodríguez aseguró que el cabildo acompañará las gestiones necesarias hasta que el caso sea esclarecido y los responsables enfrenten la justicia, insistiendo en que hechos de esta naturaleza no pueden quedar impunes.

Los familiares de la víctima manifestaron su determinación de continuar la búsqueda de justicia, a pesar del dolor y el agotamiento emocional que ha provocado esta tragedia, manteniendo la fe como principal fortaleza.

“Somos una familia creyente, y confiamos en que Dios nos guiará para encontrar el camino correcto”, expresaron, destacando que esperan que prevalezca la verdad y se haga justicia por la muerte de su ser querido.

Asimismo, señalaron que este caso no solo representa una pérdida familiar irreparable, sino que también refleja problemas sociales más amplios que afectan a la República Dominicana, especialmente en temas de violencia y convivencia ciudadana.

La Alcaldía de Santiago reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades correspondientes y dar seguimiento al proceso, en procura de que prevalezca la justicia, el respeto a la vida y la aplicación firme de la ley.