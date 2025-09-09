Ulises Rodríguez reactiva la Estación Central de Bomberos de Santiago tras más de 15 años paralizada

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– Con un acto cargado de simbolismo y esperanza, la Alcaldía de Santiago, encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez, dejó iniciados oficialmente los trabajos de terminación de la Estación Central de los Bomberos, ubicada en el sector El Dorado, una obra que permaneció inconclusa y abandonada por más de 15 años.

La infraestructura será completada con una inversión de RD$66,531,907.37, fondos provenientes tanto del presupuesto administrativo municipal como del apoyo del Gobierno central. Con ello, se busca dotar a la ciudad de un espacio moderno y funcional para la protección de vidas y bienes.

Durante su intervención, Rodríguez subrayó que esta obra es un compromiso cumplido con la ciudadanía: “Muchos pensaron que nunca se concluiría, pero hoy demostramos que con voluntad y gestión se pueden concretar los sueños. Nuestros bomberos merecen instalaciones dignas para servir con eficiencia y valor”, afirmó.

El Concejo de Regidores de Santiago aprobó que esta estación lleve el nombre del exalcalde José Enrique Sued, como homenaje a quien tomó la decisión inicial de iniciar su construcción hace más de una década.

El ingeniero Luis Lora, presidente del Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos, celebró el reinicio de los trabajos destacando la importancia de la voluntad política: “Hoy Santiago celebra porque se demuestra que cuando hay voluntad, se encuentran los medios. Esta obra honra también la memoria de Georg Schwarzbartl, quien luchó incansablemente por el bienestar de nuestros bomberos”, expresó.

Por su parte, el general Alexis Moscat, superintendente del Cuerpo de Bomberos, recordó que estuvo presente en el primer picazo de la obra hace más de 15 años. “Gracias a la suma de esfuerzos del alcalde, del sector empresarial y de toda la ciudad, hoy tenemos la oportunidad de hacer realidad esta estación que representa dignidad y compromiso”, puntualizó.

La ceremonia de inicio fue bendecida por el diácono Yani Díaz, quien resaltó el valor de esta iniciativa para la seguridad y el bienestar colectivo.

Detalles técnicos de la construcción

El proyecto contempla un reforzamiento estructural con muros de concreto armado, garantizando mayor resistencia y durabilidad. Además, incluirá un plan integral de vialidad con movimientos de tierra, pavimento en hormigón pulido, aceras, bordillos y señalización vial.

La verja perimetral estará compuesta por muros de bloques, columnas y estructura metálica, aportando seguridad y delimitación al espacio.

En la parte operativa, la estación dispondrá de garajes con capacidad para cuatro unidades de bomberos, así como un área para mecánica ligera que permitirá atender las necesidades técnicas de los vehículos.

La zona administrativa contará con recepción, oficinas, sala de conferencias, cocina, comedor, almacén general, cuarto de bombas, dormitorios, baños y vestidores, asegurando condiciones adecuadas para el personal.

El proyecto también incluye instalaciones modernas: transformador de 225 KVA, generador de 30 KVA, sistemas de drenaje sanitario y pluvial, suministro de gas e instalaciones sanitarias de última generación. Además, se incorporarán rampas inclusivas, corredores perimetrales, áreas verdes y un muro de honor con placa conmemorativa.

En el acto estuvieron presentes la vicealcaldesa Mariana Moreno, el presidente del Concejo de Regidores Cholo D’Óleo, el secretario general de la Alcaldía Arismendi Dajer, así como directores de entidades públicas como Andrés Cueto (CORAASAN), Iván García (INTABACO), Bernardo Hilario (Servicio Regional de Salud Norcentral) y René Martínez (Obras Públicas Municipales), entre otros funcionarios.

La Estación Central de Bomberos de Santiago, una vez terminada, se convertirá en símbolo de resiliencia, cooperación y progreso, marcando un antes y un después en la capacidad de respuesta de la ciudad frente a emergencias.

