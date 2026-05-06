Strategius plantea que Higüey y Punta Cana entran en una etapa decisiva hacia un desarrollo sostenible

Bartolo García

Higüey, República Dominicana.– El doctor Reynaldo Peguero, CEO de Strategius, afirmó que Higüey y Punta Cana se encuentran en un punto clave que marca el inicio de un cambio estructural en su modelo de desarrollo, tras años de crecimiento acelerado en el ámbito turístico e inmobiliario.

El especialista explicó que las recientes advertencias del empresario Frank Rainieri no deben verse como simples alertas, sino como una señal clara de que el modelo actual ha alcanzado su límite operativo, lo que obliga a replantear la forma en que se gestiona el territorio.

Peguero ofreció estas declaraciones durante un acto celebrado en el Museo Arturo Grullón de la Basílica La Altagracia, donde destacó que la provincia no enfrenta una crisis, sino una oportunidad histórica para reorganizar su crecimiento con visión sostenible.

Recordó que hace más de 15 años ya se advertía sobre la necesidad de planificar el desarrollo de La Altagracia, aunque en ese momento no se lograron concretar las iniciativas. “Hoy las condiciones son distintas y existe una mayor articulación institucional”, señaló.

En ese contexto, resaltó la importancia del Plan Estratégico “Altagracia del Mundo”, el cual definió como una hoja de ruta integral que reúne a actores públicos, privados, académicos y religiosos, con el objetivo de impulsar un desarrollo ordenado y sostenible.

Asimismo, valoró la creación de la Alianza Altagracia Estratégica (ALTES), indicando que esta plataforma permitirá convertir el pensamiento estratégico en acciones concretas orientadas al ordenamiento territorial, la sostenibilidad y la atracción de inversiones de calidad.

El experto subrayó que el crecimiento poblacional de la provincia ha sido significativo, pasando de 273,210 habitantes en 2010 a más de 446,000 en 2022, lo que representa un incremento del 63 %. Este ritmo, advirtió, genera presiones sobre los servicios, la infraestructura y los recursos naturales.

Finalmente, Peguero indicó que el principal reto no es detener el desarrollo, sino gestionarlo adecuadamente, priorizando áreas como la seguridad alimentaria, vial y ciudadana. “Este no es un momento de crisis, es el momento del cambio hacia un modelo inteligente, planificado y sostenible”, concluyó.