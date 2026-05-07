Inauguran Semana Dominicana en Europa para fortalecer lazos comerciales y diplomáticos

Bartolo García

Bélgica.– Fue inaugurada oficialmente la Semana Dominicana en Bélgica y los Países Bajos, un espacio estratégico orientado a fortalecer las relaciones comerciales, diplomáticas y culturales entre la República Dominicana y el continente europeo.

El acto contó con la participación del embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani; la embajadora dominicana en Bélgica, Joan Margarita Cedano; y el embajador en los Países Bajos, Carlos de la Mota, junto a líderes empresariales y representantes de cámaras binacionales.

Durante la actividad se resaltó la importancia de crear plataformas de conexión internacional que impulsen el comercio, las inversiones y el posicionamiento de empresas dominicanas en mercados europeos.

En representación de la Cámara de Comercio Dominico-Belga, se reafirmó el compromiso de continuar promoviendo iniciativas que faciliten la internacionalización de productos y servicios, generando nuevas oportunidades de crecimiento.

Asimismo, los participantes destacaron que este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer la diplomacia comercial y fomentar alianzas estratégicas entre ambos territorios.

La Semana Dominicana se consolida como un puente de cooperación que busca impulsar el desarrollo económico, el networking empresarial y la proyección internacional de la República Dominicana.