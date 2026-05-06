Aguilera destaca fortaleza de RD para captar inversión extranjera en medio de crisis global

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la República Dominicana mantiene una posición sólida para atraer inversión extranjera directa (IED), a pesar de la incertidumbre internacional provocada por conflictos y factores económicos globales.

Aguilera señaló que el crecimiento sostenido de la inversión en los últimos años evidencia la confianza de los inversionistas en la estabilidad económica y en la gestión del Gobierno dominicano.

El funcionario destacó que políticas públicas transparentes y el fortalecimiento de la seguridad jurídica han sido claves para que el país se consolide como un destino confiable para el capital extranjero.

Según datos del Banco Central, durante el primer trimestre de 2026 la IED alcanzó US$1,536.7 millones, lo que representa un aumento de US$92.2 millones en comparación con el mismo período del año anterior.

Del total registrado, Aguilera subrayó que más de US$1,046 millones corresponden a nuevos aportes de capital, lo que refleja el creciente interés de inversionistas internacionales en el país.

El economista resaltó que estos resultados se logran en un contexto regional donde organismos como la Unctad han reportado una tendencia a la baja en la inversión extranjera en América Latina, lo que coloca a la República Dominicana en una posición destacada.

En cuanto a los sectores, indicó que el turismo continúa siendo uno de los principales receptores de inversión, captando el 22.5 % de los flujos, con un rol importante del financiamiento de Banreservas en su desarrollo.

Finalmente, Aguilera proyectó que para este 2026 la inversión extranjera podría superar los US$5,200 millones, consolidando al país como uno de los destinos más atractivos de la región para nuevos capitales.