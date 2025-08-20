Ulises Rodríguez promete una alcaldía de trascendencia histórica en Santiago

Bartolo García

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, reafirmó que su mayor compromiso es llevar a cabo una administración transformadora que marque un antes y un después en la historia de la ciudad.

Durante una entrevista en el programa Arriba y Alante RD, conducido por Nikauly de la Mota, Rodríguez habló sobre su visión de gestión, sus retos personales y el papel que desempeña en la política nacional.

El edil aseguró que, aunque valora ser mencionado para posiciones de mayor relevancia, incluyendo la presidencia de la República, su atención está centrada en servir a Santiago.

“Mi concentración está en esta función. Creo en la unidad del partido y en apoyar al presidente Luis Abinader para consolidar los logros del gobierno”, expresó Rodríguez.

En ese sentido, destacó la importancia de trabajar desde la municipalidad para aportar al desarrollo integral de la ciudad, al tiempo que se fortalece la gobernanza local.

Rodríguez hizo autocrítica sobre su estilo de trabajo, reconociendo que siempre existen áreas por mejorar. “Me levanto cada día con el objetivo de ser mejor, de aprovechar más el tiempo y de crear una sinergia sólida con los equipos de trabajo de la alcaldía”, afirmó.

Como parte de esa visión, resaltó la creación de la Dirección de Despacho y Coordinación de Gabinete, una iniciativa destinada a elevar la eficiencia administrativa y atender con mayor efectividad los desafíos de una ciudad tan compleja como Santiago.

“Todo gestor público, político o emprendedor tiene que hacer su trabajo bien en el lugar que ocupa. Mi meta es dejar una huella, construir una alcaldía histórica para Santiago”, subrayó el funcionario municipal.

Asimismo, valoró los avances del gobierno central en materia económica, social y de infraestructura, destacando el crecimiento del ingreso per cápita, la reducción del desempleo y las mejoras en sectores clave como la educación y la salud.

Rodríguez sostuvo que reconocer los logros de la administración de Luis Abinader es fundamental para que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pueda mantener la confianza ciudadana y proyectar candidatos exitosos en el futuro.

El alcalde también resaltó la importancia de una ciudadanía consciente e informada, que sepa valorar lo que se hace bien y exija mejoras cuando sean necesarias.

“No se trata de ser mezquinos, sino de reconocer los avances y señalar lo que se puede perfeccionar. Santiago necesita información veraz y ciudadanos comprometidos con la transformación de su ciudad”, dijo finalmente.

Con estas declaraciones, Rodríguez dejó claro que su visión de gestión está marcada por la disciplina, la eficiencia y la búsqueda de un legado duradero en beneficio de los santiagueros.

