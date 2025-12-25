Ulises Rodríguez llama a la unión y celebra un año de transformación histórica en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde del municipio de Santiago, Ulises Rodríguez, dirigió un mensaje de reflexión, gratitud y esperanza con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, destacando los avances sin precedentes alcanzados por la ciudad durante el último año.

En su pronunciamiento, el ejecutivo municipal subrayó que el período que culmina ha estado marcado por el trabajo constante, la transformación urbana y social, así como por grandes retos que han sido enfrentados con determinación y visión de futuro.

Rodríguez resaltó que los logros obtenidos no son fruto de esfuerzos aislados, sino del compromiso colectivo entre el Ayuntamiento, las instituciones y la ciudadanía, que ha demostrado amor y sentido de pertenencia por Santiago.

El alcalde afirmó que el año 2025 ha representado una etapa de importantes avances para el municipio, asumidos con responsabilidad y con una clara orientación hacia el desarrollo integral y sostenible de la ciudad.

Durante su mensaje, reiteró que cada obra, programa y decisión impulsada por su gestión ha tenido como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los santiagueros y fortalecer el bienestar común.

“Hoy es tiempo de agradecer, de reencontrarnos como familia y de renovar la fe en un mañana mejor”, expresó Rodríguez, al exhortar a la población a vivir las festividades en un ambiente de armonía, respeto y unión.

El funcionario municipal destacó que la Navidad debe ser un espacio para la reflexión, la solidaridad y el fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios, valores que consideró esenciales para el progreso social.

Asimismo, señaló que Santiago ha dado pasos firmes hacia una ciudad más organizada, moderna y humana, gracias a una planificación orientada al ordenamiento urbano y al desarrollo inclusivo.

Rodríguez enfatizó que los desafíos enfrentados durante el año han servido como oportunidades para crecer, aprender y reafirmar el compromiso de seguir construyendo un municipio más resiliente.

En ese sentido, manifestó su confianza en que el Año Nuevo traerá nuevas energías y renovadas voluntades para continuar impulsando proyectos que beneficien a todos los sectores de la ciudad.

El alcalde deseó que la Navidad llene los hogares santiagueros de paz, esperanza y solidaridad, valores que consideró fundamentales para fortalecer la convivencia ciudadana.

También expresó su anhelo de que el próximo año encuentre a Santiago más unido, comprometido con el bien común y con una visión compartida de progreso y desarrollo.

Rodríguez reiteró que su gestión continuará trabajando de la mano con la comunidad, escuchando las necesidades de la gente y promoviendo soluciones que respondan a las verdaderas demandas del municipio.

El mensaje concluyó con un saludo fraterno y los mejores deseos de prosperidad para todas las familias santiagueras, reafirmando la visión de una ciudad en constante avance, orientada al bienestar y al futuro.

