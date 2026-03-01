Ulises Rodríguez impulsa transformación urbana con supervisión de obras en sectores de Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde Ulises Rodríguez realizó este sábado un amplio recorrido por distintas comunidades del municipio, donde la Alcaldía ejecuta importantes obras de infraestructura como parte de su plan de transformación urbana y fortalecimiento de los servicios comunitarios.

Durante la jornada, el ejecutivo municipal visitó la Iglesia de La Yagüita de Pastor, en La Yagüita, donde supervisó los avances en la construcción del templo que se levanta en beneficio de la comunidad.

En el lugar, Rodríguez recibió muestras de agradecimiento por parte de feligreses y líderes comunitarios, quienes valoraron el respaldo del cabildo a este espacio considerado fundamental para el encuentro espiritual y la cohesión social del sector.

Posteriormente, el alcalde se trasladó al sector Las Charcas, donde inspeccionó los trabajos que se desarrollan en el cementerio de la comunidad, el cual —según explicó— permaneció durante años en estado de abandono.

Rodríguez señaló que el camposanto no contaba con nuevos nichos ni un adecuado aprovechamiento del terreno disponible, además de presentar una vía de acceso completamente deteriorada, lo que dificultaba la llegada de familiares y visitantes.

El alcalde destacó que, gracias a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, se logró asfaltar la calle de acceso al cementerio, mejorando de manera significativa la imagen y funcionalidad del lugar.

Asimismo, anunció que las intervenciones continuarán con trabajos de embellecimiento del entorno, adecuación del perímetro, construcción de cisternas y habilitación de nuevas fosas, con el objetivo de garantizar un espacio digno para las familias.

El recorrido incluyó el sector Bella Vista, donde el alcalde supervisó la construcción de aceras y contenes, obras orientadas a optimizar la movilidad peatonal, fortalecer la seguridad vial y contribuir al ordenamiento urbano.

En Villa Liberación, el cabildo ejecuta un proyecto integral que contempla aceras, contenes, sistema de drenaje pluvial, saneamiento de cañada y asfaltado de calles, impactando directamente la calidad de vida de cientos de familias.

Rodríguez reafirmó que estas intervenciones forman parte de una agenda municipal enfocada en dar respuesta a necesidades históricas de los barrios, promoviendo un desarrollo urbano más ordenado y sostenible.

“Estamos trabajando comunidad por comunidad, dando respuesta a necesidades históricas y garantizando obras que perduren en el tiempo”, expresó el alcalde durante el recorrido.

Durante la supervisión, el ejecutivo municipal estuvo acompañado por una comisión de regidores y por el secretario general del Ayuntamiento, Arismendi Dajer, quienes reiteraron el compromiso de continuar impulsando proyectos de impacto social en todo el municipio de Santiago.