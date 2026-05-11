Ulises Rodríguez impulsa mesas comunitarias para acelerar soluciones en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, instruyó a la Dirección de Gestión Comunitaria del Ayuntamiento a coordinar encuentros de trabajo entre las comunidades y los departamentos técnicos del cabildo, con el propósito de agilizar soluciones a las problemáticas planteadas por los distintos sectores del municipio.

Rodríguez explicó que estos encuentros forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el contacto directo con las juntas de vecinos y líderes comunitarios, permitiendo una comunicación más cercana y efectiva entre las autoridades y la ciudadanía.

“Cuando las juntas de vecinos funcionan y los comunitarios hacen su trabajo, la ciudad mejora. Ustedes son nuestro mayor soporte”, expresó el alcalde al destacar el valor de la participación comunitaria en la transformación de Santiago.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la reunión mensual de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de Santiago, donde participaron autoridades, representantes comunitarios y funcionarios municipales para debatir temas relacionados con las principales necesidades de la ciudad.

En el encuentro se abordaron asuntos vinculados al asfaltado de calles, construcción de aceras y contenes, iluminación, drenaje pluvial, limpieza de cañadas, bacheo y recuperación de espacios recreativos y religiosos.

El ejecutivo municipal aseguró que Santiago ha logrado importantes avances en materia de seguridad ciudadana gracias al trabajo coordinado entre las autoridades y las comunidades, destacando que actualmente la ciudad es considerada una de las más seguras del país.

Finalmente, Rodríguez reiteró que todas las obras y proyectos del cabildo se ejecutan conforme a la Ley de Compras y Contrataciones, garantizando transparencia y cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del presupuesto participativo y de la agenda de desarrollo municipal.