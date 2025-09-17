Ulises Rodríguez impulsa alianza entre Santiago y los Bomberos de Nueva York

Bartolo García

NUEVA YORK.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, inició este lunes una visita oficial a la ciudad de Nueva York con el propósito de estrechar lazos de cooperación entre el Cuerpo de Bomberos de Santiago y el reconocido Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Rodríguez estuvo acompañado por Luis Lora y Maikel Vila, presidente y miembro del Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de Santiago, junto al general Alexis Moscat, superintendente del cuerpo.

La delegación dominicana fue recibida por Ydanis Rodríguez, comisionado de Transporte, y por Robert S. Tucker, comisionado del FDNY, en una agenda enfocada en compartir experiencias sobre entrenamiento, operaciones y gestión de emergencias.

“Es un privilegio para nosotros tener este acercamiento con los bomberos de Nueva York. Estamos intercambiando conocimientos y explorando posibilidades de capacitación y entrenamiento para fortalecer nuestro cuerpo de bomberos en Santiago”, expresó el alcalde Rodríguez.

El funcionario destacó que la agenda incluye visitas a instalaciones de entrenamiento y encuentros con especialistas del FDNY, con el objetivo de establecer acuerdos de cooperación técnica en el futuro inmediato.

“Hemos sido recibidos con una actitud de colaboración que valoramos profundamente. Este encuentro será de gran provecho para nuestra ciudad, porque nos permitirá aplicar experiencias internacionales que fortalezcan la seguridad y la preparación de nuestros bomberos”, agregó Rodríguez.

La visita se enmarca en el plan de transformación y modernización del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que ha sido una de las prioridades de la actual gestión municipal.

En ese sentido, recientemente el alcalde dio inicio a la reconstrucción de la Estación Central de Bomberos de Santiago, una obra que permaneció abandonada por más de 15 años y que ahora cuenta con financiamiento asegurado.

Gracias a la articulación conjunta entre la Alcaldía de Santiago y el presidente Luis Abinader, se lograron los fondos necesarios para concluir la obra, actualizar los planos, realizar el proceso de licitación y adjudicar los trabajos.

La semana pasada, Rodríguez anunció la finalización de la primera fase de la reconstrucción, lo que marca un avance significativo en el fortalecimiento de la infraestructura del cuerpo bomberil.

Con estas acciones, la Alcaldía reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y con dotar a los bomberos de Santiago de instalaciones modernas y equipos adecuados para enfrentar emergencias.

La cooperación internacional con el FDNY representa un paso estratégico para incorporar estándares de clase mundial en la capacitación y el entrenamiento de los bomberos dominicanos.

Rodríguez concluyó que la visita a Nueva York no solo fortalece lazos institucionales, sino que también simboliza la voluntad de Santiago de convertirse en un referente de preparación y modernización en la región.