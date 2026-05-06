Choferes alertan crisis sin precedentes y exigen soluciones estructurales

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El presidente del Sindicato Nacional de Choferes, Miguel Sánchez, denunció la difícil situación que atraviesan los trabajadores del transporte urbano, calificándola como la peor crisis económica y social del sector en décadas.

Sánchez explicó que los choferes operan en condiciones cada vez más complicadas, donde los ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas, debido al incremento constante en los precios de combustibles, repuestos, alimentos y medicamentos.

“Se trabaja todo un día para apenas garantizar la comida, mientras los costos siguen subiendo y los ingresos permanecen estancados”, expresó el dirigente sindical.

El representante del gremio criticó que las medidas implementadas por las autoridades han sido insuficientes, señalando que los subsidios actuales no resuelven el problema de fondo y solo funcionan como soluciones temporales.

En ese sentido, propuso la necesidad de aplicar una revisión técnica de las tarifas del transporte, establecer subsidios sostenibles y facilitar financiamiento para renovar la flotilla vehicular.

Finalmente, Sánchez hizo un llamado al Gobierno a abrir un diálogo real con el sector y advirtió que, de no adoptarse medidas concretas a corto plazo, podría generarse un aumento en la conflictividad social que afectaría tanto a choferes como a usuarios.