Ulises Rodríguez honra el legado de Juancito Rodríguez: “Fue dolor, sangre y patria”

Santo Domingo, R.D. – En una jornada cargada de solemnidad, orgullo y emoción patriótica, el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, rindió homenaje a la memoria de su tío abuelo, el general Juan Rodríguez García, conocido como Juancito Rodríguez, durante la ceremonia de su traslado oficial al Panteón de la Patria, donde reposan los más grandes héroes nacionales de la República Dominicana.

Ante autoridades civiles, militares, eclesiásticas y familiares, Ulises Rodríguez pronunció un discurso profundamente emotivo en el que exaltó el sacrificio, la entrega y la valentía del héroe mocano. “Vemos la historia del general Juancito Rodríguez y nos damos cuenta del precio que él pagó, sus hermanos, sus sobrinos, todos. No fue fácil; fue muy grande: dolor, sangre, sufrimiento, y todo por la patria, no fue por otra cosa”, expresó el alcalde conmovido.

El acto, encabezado por el Ministerio de Cultura y el presidente Luis Abinader, representó la culminación de un proceso histórico que reivindica la vida y legado de Juancito Rodríguez, declarado Héroe Nacional mediante el Decreto 288-25, en reconocimiento a su lucha incansable contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y su firme defensa de la libertad.

Ulises Rodríguez recordó que su tío abuelo pudo haber optado por la comodidad y el exilio, pero eligió permanecer en el país para luchar por la democracia y la justicia. “Él podía irse donde quisiera con la fortuna que tenía, pero decidió quedarse del lado correcto de la historia. Por eso, los que llevamos su sangre sentimos un orgullo inmenso y una responsabilidad de mantener vivo su ejemplo”, expresó.

Durante su intervención, el alcalde de Santiago enfatizó que el sacrificio de Juancito Rodríguez simboliza el valor de una generación que entregó todo por el ideal de una República libre. “Su historia es una enseñanza viva para los dominicanos: el amor a la patria está por encima del miedo, del dolor y del sacrificio personal”, afirmó Rodríguez.

El homenaje incluyó un tedeum en Moca, provincia Espaillat, donde nació el héroe, seguido del traslado solemne hacia Santo Domingo, donde los restos fueron recibidos con honores militares en el Panteón de la Patria, en presencia de altos funcionarios del Estado, familiares y representantes del ámbito cultural.

Durante la ceremonia, Ulises Rodríguez expresó su gratitud al presidente Luis Abinader y al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, por hacer posible este acto de justicia histórica. “Este es un día que llena de orgullo no solo a la familia Rodríguez, sino a todo el pueblo dominicano. Hoy el país reconoce a un hombre que no dudó en darlo todo por la libertad”, dijo.

El alcalde también reflexionó sobre el significado del homenaje, señalando que el traslado de Juancito Rodríguez al Panteón de la Patria reafirma el compromiso del Estado con la preservación de la memoria histórica y la enseñanza de los valores patrios a las nuevas generaciones.

“Este acto es una reafirmación del compromiso del pueblo dominicano con su historia, con su democracia y con la memoria de aquellos que lo entregaron todo por la nación. Juancito Rodríguez vive en cada ciudadano que trabaja, lucha y defiende los valores de la libertad y la justicia”, destacó Rodríguez.

El discurso del alcalde fue recibido con aplausos por los presentes, quienes reconocieron su vínculo directo con el héroe y su compromiso de mantener viva la memoria familiar y nacional.

Al concluir la ceremonia, la urna con los restos de Juancito Rodríguez fue depositada en el Panteón de la Patria, acompañada por el toque de silencio y una ofrenda floral colocada por el presidente de la República, en representación del pueblo dominicano.

Familiares y autoridades participaron en un momento de oración y silencio, marcando el cierre de una jornada que combinó historia, emoción y patriotismo.

El alcalde Ulises Rodríguez, visiblemente conmovido, concluyó su intervención asegurando que el ejemplo de su tío abuelo servirá de inspiración eterna. “Juancito no solo fue un héroe de su tiempo, sino un símbolo eterno del sacrificio por la libertad. Su vida nos recuerda que la patria siempre vale más que cualquier bien material o interés personal”, expresó.

Con este acto, el Gobierno dominicano y la familia Rodríguez sellaron un capítulo de reconocimiento histórico, asegurando que el nombre de Juancito Rodríguez perdure entre los grandes símbolos de valentía, justicia y amor a la República Dominicana.

