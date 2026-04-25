Ulises Rodríguez destaca avances históricos y asegura que Santiago vive una transformación sostenida

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde Ulises Rodríguez aseguró que, al cumplir dos años de gestión, Santiago vive una etapa de profunda transformación impulsada por una administración cercana, eficiente y articulada con el empresariado y el Gobierno central.

Durante su rendición de cuentas realizada en el Anfiteatro del Palacio Municipal, ante el Concejo de Regidores y representantes de diversos sectores, Rodríguez destacó que su gestión ha logrado importantes avances en limpieza urbana, obras municipales, movilidad, desarrollo institucional y apertura hacia la sociedad.

En materia financiera, informó que el cabildo aumentó sus recaudaciones en casi un 90 % sin aumentar impuestos, gracias a la modernización administrativa y al fortalecimiento de los mecanismos de control, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Asimismo, resaltó las mejoras en la recolección de residuos sólidos, tras la incorporación de una tercera empresa recolectora, lo que ha permitido elevar significativamente la eficiencia del servicio y eliminar numerosos vertederos improvisados en distintos sectores de la ciudad.

En cuanto a infraestructura, señaló que actualmente existen 18 obras en ejecución con una inversión superior a RD$410 millones, además de otras 24 obras que se encuentran en proceso de licitación, fortaleciendo así el desarrollo urbano y comunitario de Santiago.

Entre los proyectos más importantes mencionó la intervención integral de La Cambronal, el remozamiento del Hospedaje Yaque, la construcción del proyecto Mirador del Yaque en la zona de Nueva York Chiquito, así como el saneamiento de las cañadas de El Embrujo I y Gurabo, iniciativas respaldadas por el presidente Luis Abinader.

Rodríguez también destacó acciones para mejorar la movilidad urbana, mediante intervenciones viales puntuales, así como el impulso a la cultura y el turismo, posicionando a Santiago como un destino emergente de gran atractivo a nivel nacional e internacional.

En el área económica, valoró el apoyo de Promipyme, que benefició a comerciantes afectados por el incendio en Plaza Lorenzo Vargas con financiamientos superiores a RD$31.5 millones, en una acción conjunta con Fabricio Gómez Mazara y el ministro Víctor Bisonó.

El alcalde subrayó que la apertura de la alcaldía hacia la sociedad ha permitido una gestión más participativa, fortaleciendo la confianza ciudadana y la colaboración con distintos sectores productivos, comunitarios e institucionales.

Al finalizar su discurso, reafirmó su compromiso de seguir impulsando una ciudad más moderna, organizada y sostenible. “Santiago avanza, Santiago se transforma, y lo estamos haciendo juntos”, expresó, destacando que la ciudad continúa consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo de la República Dominicana.