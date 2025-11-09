Ulises Rodríguez dará la bienvenida en Santiago a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en histórica visita oficial

La primera visita de Hochul a República Dominicana fortalecerá la cooperación entre Santiago y Nueva York en materia de desarrollo urbano, turismo y vínculos con la diáspora dominicana

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – El alcalde Ulises Rodríguez anunció que este domingo recibirá en la ciudad de Santiago a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, quien realizará su primera visita oficial a la República Dominicana, en el marco de una agenda institucional, diplomática y comunitaria.

La mandataria estatal llegará por el Aeropuerto Internacional del Cibao, acompañada de una comitiva de alto nivel integrada por el congresista dominicano-estadounidense Adriano Espaillat, el comisionado de Transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez, y otros funcionarios y líderes comunitarios de la diáspora dominicana.

El alcalde Rodríguez destacó que la visita de Hochul tiene un valor histórico, al ser la primera vez que una gobernadora de Nueva York realiza una visita oficial al país, y especialmente a Santiago, ciudad que mantiene profundos lazos con miles de dominicanos residentes en la Gran Manzana.

“La presencia de la gobernadora Kathy Hochul en nuestra ciudad es un honor que reafirma el papel de Santiago como un referente de desarrollo y progreso en República Dominicana. Su visita fortalece los lazos culturales, económicos y sociales con una comunidad que ha sido clave para el crecimiento de ambos territorios”, expresó Rodríguez.

La agenda contempla reuniones con autoridades locales, empresariales y comunitarias, así como recorridos por proyectos emblemáticos de desarrollo urbano, con el propósito de impulsar la cooperación internacional en temas de infraestructura, sostenibilidad, turismo y gobernanza local.

Ulises Rodríguez subrayó que este encuentro representa una oportunidad para posicionar a Santiago como una ciudad moderna, conectada y abierta al mundo, reforzando el intercambio de experiencias con una de las metrópolis más influyentes del planeta.

“Esta visita viene a fortalecer el turismo de nuestra ciudad y del país, promoviendo nuevas oportunidades para que más visitantes, inversionistas y aliados internacionales pongan sus ojos en Santiago”, afirmó el alcalde, al resaltar el potencial económico y cultural de la provincia.

El edil santiaguero también destacó el valor simbólico y emocional de la visita, por el estrecho vínculo que existe entre la comunidad de Santiago y la diáspora dominicana residente en Nueva York, especialmente en los barrios de Manhattan, El Bronx y Queens.

“La presencia de la gobernadora Hochul es un reconocimiento al espíritu emprendedor, trabajador y solidario de los dominicanos que han hecho de Nueva York su segundo hogar, sin olvidar sus raíces y su amor por Santiago”, manifestó Rodríguez.

La gobernadora Hochul, quien ha impulsado políticas de inclusión y fortalecimiento de comunidades migrantes en su estado, sostendrá también encuentros con representantes de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y jóvenes emprendedores, con el objetivo de fomentar programas conjuntos que promuevan la educación, la innovación y el liderazgo cívico.

Asimismo, la delegación estadounidense explorará oportunidades de colaboración en materia de transporte urbano sostenible, planificación territorial y cooperación cultural, áreas en las que Santiago se encuentra desarrollando proyectos estratégicos en alianza con instituciones nacionales e internacionales.

Ulises Rodríguez aseguró que este evento marcará un hito en las relaciones entre Santiago y Nueva York, abriendo puertas a nuevos acuerdos y alianzas que beneficiarán tanto a la ciudad como a la comunidad dominicana en el exterior.

“La gobernadora Hochul llega a una ciudad en pleno proceso de transformación, con obras que buscan hacer de Santiago un modelo de desarrollo urbano sostenible. Su visita representa un paso importante para fortalecer lazos de cooperación que trascienden fronteras”, concluyó Rodríguez.

Con esta visita oficial, Santiago de los Caballeros se consolida como el principal punto de conexión entre la diáspora y la República Dominicana, reafirmando su rol como capital del Cibao, ciudad cultural y centro del desarrollo del país.

