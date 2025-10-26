Ulises Rodríguez consolida un modelo de gestión municipal eficiente y transformador en Santiago

Santiago, R.D. – La gestión del alcalde Ulises Rodríguez se ha convertido en un referente de eficiencia, modernización y compromiso social, demostrando que el liderazgo local puede transformar profundamente una ciudad cuando se gobierna con visión, disciplina y resultados tangibles.

Desde su llegada a la Alcaldía de Santiago, Rodríguez ha materializado la promesa de una administración de puertas abiertas, enfocada en el cumplimiento de sus compromisos de campaña y en la consolidación de un gobierno municipal moderno, transparente y cercano a la gente.

El edil ha ejecutado un amplio plan de bacheo y asfaltado de calles y avenidas, así como la construcción, remozamiento y embellecimiento de parques, clubes deportivos e iglesias, fortaleciendo el tejido urbano y social de la ciudad. Estas acciones han mejorado la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los santiagueros.

Entre las obras más emblemáticas destacan el inicio de los trabajos de conclusión del cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en el sector El Dorado, y se está en los preparativos de diseño y licitación del remozamiento del Hospedaje Yaque, dos infraestructuras que marcan hitos importantes en el desarrollo urbano y comunitario del municipio.

Sin lugar a duda, Ulises Rodríguez ha logrado cumplir en un 99.9% de sus promesas de campaña, consolidando una gestión que combina eficiencia administrativa con sensibilidad humana, lo que ha sido reconocido por diversos sectores sociales y empresariales de la región.

Uno de los pilares de su modelo es el concepto de “un solo gobierno”, una estrategia que integra los esfuerzos del Gobierno central y el Gobierno municipal en la ejecución de políticas públicas coherentes, orientadas al desarrollo integral y sostenible de Santiago.

Gracias a esta coordinación, la ciudad ha experimentado una transformación visible, con una administración participativa que involucra a sectores populares, comunitarios, industriales, comerciales y empresariales, bajo una visión compartida de progreso y bienestar colectivo.

La honestidad, la seriedad y la transparencia han sido los sellos distintivos de la actual gestión, factores que han permitido que la Alcaldía de Santiago mantenga altos niveles de reconocimiento en los sistemas nacionales de evaluación de la administración pública, incluyendo el SIGMA, que premia la eficiencia y la buena gobernanza.

En el ámbito urbano, Ulises Rodríguez ha liderado un proceso de revitalización del centro histórico, con calles como la Del Sol y la Benito Monción remodeladas y libres de cableado aéreo, lo que mejora tanto la estética de la ciudad como la seguridad peatonal.

El alcalde también ha impulsado un presupuesto participativo inclusivo, destinando recursos significativos a proyectos comunitarios, clubes deportivos y centros de protección animal, fomentando la cohesión social y el sentido de pertenencia de los santiagueros.

En materia ambiental y de servicios, su administración ha implementado planes integrales de limpieza y reciclaje, eliminando vertederos improvisados, recuperando espacios públicos y promoviendo una cultura ciudadana de cuidado y respeto por el entorno.

Asimismo, ha desarrollado un plan de iluminación urbana en avenidas, parques y comunidades vulnerables, mejorando la seguridad y creando condiciones más favorables para el desarrollo económico y la convivencia.

Con el respaldo del presidente Luis Abinader, el alcalde ha articulado una agenda de crecimiento que incluye la rehabilitación del Hospedaje Yaque, la transformación del área conocida como Nueva York Chiquito, y la promoción de nuevas inversiones que consolidan a Santiago como el motor económico del norte del país.

Hoy, Santiago vive una nueva etapa de progreso. Con una visión moderna, una gestión cercana y resultados concretos, Ulises Rodríguez ha devuelto a la Ciudad Corazón su protagonismo histórico, demostrando que una alcaldía eficiente, participativa y honesta puede ser el motor de un desarrollo urbano sostenible.

