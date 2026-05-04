Llama a apoyar las medidas del presidente Abinader para seguir protegiendo al pueblo dominicano

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El empresario y líder comunitario en esta ciudad, Roberto Rojas, hace un llamado a los diversos sectores de la República Dominicana a apoyar las medidas que el presidente Luis Abinader ha tomado recientemente para seguir protegiendo al pueblo dominicano, ante la crisis en el Medio Oriente.

Precisa que “el país nos pertenece a todos” y que el presidente Abinader está tomando medidas excepcionales para no perjudicar a la población más vulnerable.

Entre ellas: destinar RD$1,421 millones en subsidios para contener alzas en combustibles y proteger a la población del impacto de la crisis en Medio Oriente y mantener estables el GLP y el gas natural, de alto en los hogares dominicanos.

Recordó que, en lo que va del año, el Gobierno ha destinado más de RD$12 mil millones en subsidios a los combustibles, evidenciando el esfuerzo por absorber el impacto de la crisis internacional y preservar la estabilidad de la economía nacional.

El mandatario ha adoptado medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, permitiendo reasignaciones presupuestarias para hacer frente a esta coyuntura global, sin comprometer el funcionamiento del Estado ni el crecimiento económico.

Entre las medidas figuran la reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, la disminución de reparaciones y mantenimientos menores, la racionalización de servicios y contrataciones, la limitación de eventos a costos mínimos, y ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, publicidad, además de una reducción del 50 % del presupuesto a los partidos políticos.

Rojas especificó que el presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU), Ricardo Rosario, aseguró que, pese al impacto internacional generado por el conflicto con Irán, en República Dominicana se han mantenido estables los precios de productos esenciales, gracias al respaldo del Gobierno a los agricultores y al mantenimiento de subsidios estratégicos.

Esto forma parte del plan gubernamental para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente, una variable externa que incide directamente en la estabilidad de los mercados internacionales, indica el empresario en la Gran Manzana.

Explica que el Banco Central (BCRD) informó que la economía dominicana creció un 4.1 % interanual en el primer trimestre de 2026, impulsada por sectores como la construcción (8.0 %), hoteles y restaurantes (8.0 %) y zonas francas (7.8 %). Este crecimiento del 4.1 % es el promedio acumulado entre enero y marzo de 2026, con un repunte particular del 5.1 % en marzo.

Rojas afirma que, por su buen desempeño como presidente, Abinader ha sido señalado como el cuarto mandatario mejor valorado de América Latina, según la encuesta de abril de 2026 de CB Consultora Opinión Pública, con una aprobación del 57,3%. Solo por delante de él los presidentes Nayib Bukele de El Salvador, Claudia Sheinbaum de México y Rodrigo Chaves de Costa Rica.

Exhorta a todo buen dominicano a aplicar la proclama de Duarte: “Trabajemos por y para la Patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”, concluyó.