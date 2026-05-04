Tiroteo en fiesta junto a lago deja varios heridos cerca de Oklahoma City

Al menos 13 personas resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la noche del domingo durante una fiesta en las cercanías del lago Arcadia, próximo a Oklahoma City, según informaron autoridades policiales y centros hospitalarios.

El hecho se registró alrededor de las 9:00 de la noche, cuando la policía de Edmond recibió múltiples reportes de disparos en un lugar donde se encontraban reunidos varios jóvenes, lo que generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

De acuerdo con la portavoz policial Emily Ward, no se han realizado arrestos y no hay sospechosos bajo custodia, aunque las investigaciones continúan activas en toda el área metropolitana.

Ward explicó que al menos 10 víctimas fueron trasladadas por ambulancias a distintos hospitales, mientras que otras tres acudieron por sus propios medios para recibir atención médica.

Las autoridades indicaron que los heridos presentan condiciones diversas, sin ofrecer detalles específicos sobre la gravedad de cada caso, lo que ha incrementado la preocupación entre familiares y la comunidad.

En total, diez pacientes fueron ingresados en el Integris Health Baptist Medical Center, mientras que otros tres fueron atendidos en el Integris Health Edmond Hospital, según confirmaron fuentes del sistema de salud.

La portavoz policial aseguró que, aunque el hecho es alarmante, no existen indicios de una amenaza activa para la población en general, al tiempo que destacó que los agentes están entrevistando a testigos y víctimas para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de identificar a los responsables, subrayando que se trata de una investigación en curso que busca dar respuestas a un hecho que ha generado temor e incertidumbre en la comunidad local.

Con información de AP