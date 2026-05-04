Alianza entre CardNET y Mastercard fortalece los pagos digitales en el país

La iniciativa busca ampliar la innovación, la inclusión financiera y la modernización del ecosistema de pagos en República Dominicana

Bartolo García

Las empresas CardNET y Mastercard anunciaron una nueva alianza estratégica orientada a acelerar la innovación y expandir la aceptación de pagos digitales en la República Dominicana, fortaleciendo el ecosistema financiero y comercial del país.

Este acuerdo, que se apoya en más de dos décadas de colaboración entre ambas entidades, marca una nueva etapa enfocada en impulsar soluciones modernas, eficientes y seguras en los sistemas de pago, adaptadas a las necesidades actuales del mercado.

La iniciativa contempla el desarrollo de nuevos casos de uso en sectores clave como el comercio minorista, transporte, redes de distribución y servicios profesionales, facilitando transacciones más ágiles, seguras y accesibles para los usuarios.

George Reinoso, Francis Encarnación, Icelsa Díaz, Carlos M. Jiménez y Tomás Alonso.

Asimismo, la alianza incluye programas innovadores como cashback en puntos de venta, expansión de comercios afiliados y esquemas de apoyo a facilitadores de pago, lo que permitirá dinamizar aún más la actividad económica.

En el ámbito tecnológico, ambas empresas fortalecerán sus capacidades mediante la implementación de herramientas avanzadas como la tokenización, Click to Pay y métodos de autenticación modernos como las passkeys, con el objetivo de mejorar la seguridad y la experiencia del usuario.

Federico Sanabia, Kiki del Valle, Mayra Vivacqua y Francis Encarnación.

Otro de los pilares de este acuerdo es el impulso a la inclusión financiera, con programas dirigidos a apoyar a los micro negocios, facilitando su integración al sistema de pagos digitales y ampliando sus oportunidades de crecimiento.

El CEO de CardNET, Luis Bencosme, destacó que esta alianza representa un paso clave hacia un ecosistema de pagos más robusto, inclusivo e innovador, capaz de responder a los retos de una economía cada vez más digital.

De su lado, Tomás Alonso, gerente de país de Mastercard, subrayó que la combinación de tecnología global con experiencia local permitirá construir un sistema de pagos más conectado, seguro y preparado para el crecimiento económico.

Con este acuerdo, ambas entidades reafirman su compromiso de seguir desarrollando soluciones que beneficien a consumidores y comercios, consolidando la transformación digital del sistema financiero dominicano.