Organizaciones del Alto Manhattan marcharon el Día del Trabajo por defensa de los derechos laborales

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Las organizaciones Resistencia y Solidaridad (ReSo), una organización de base que opera en la comunidad dominicana del Alto Manhattan, junto a Inwood Indivisible, la Coalición por la Defensa de los Inmigrantes, Opción Democrática y la Librería Word Up, marcharon el pasado viernes, Día del Trabajo, por el sector de Washington Heights, en esta ciudad.

Iniciaron en horas de la mañana en Broadway con la calle 181, hasta la avenida Saint Nicholas y desde ahí hasta la calle 175, donde residen decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias.

Unieron esfuerzos en este histórico día, reafirmando su voluntad de continuar desarrollando su activismo a favor de las comunidades y sectores más desventajados y oprimidos, expresando su rechazo a la guerra y exigiendo que las personas y sus necesidades estén primero, por encima de las ganancias de los millonarios.

Desde Washington Heights, nos unimos a miles de neoyorquinos que, desde Union Square y Washington Square Park, marcharon hacia Foley Square, en Federal Plaza, para seguir levantando el vigoroso grito de parar la guerra, imponer impuestos a los millonarios y lograr que se legisle y gobierne a favor del pueblo, no del capital.

Cabe señalar que, mientras los multimillonarios incrementan sus escandalosas fortunas, los trabajadores y dueños de pequeñas tiendas, golpeados por la crisis, se las ingenian día a día para pagar la renta de sus viviendas y comercios.

“No descansan en su lucha por generar legalmente el ingreso necesario para cubrir el creciente costo de los alimentos, el cuidado infantil y, a menudo, no pueden permitirse la atención médica, especificaban en sus arengas.

A esto se suma la dura realidad del desalojo de familias y negocios por parte de caseros inescrupulosos y las grandes cadenas comerciales.

Más de cuatro mil demostraciones y manifestaciones se realizaron en Estados Unidos este viernes con motivo del Día Internacional del Trabajo, en el que empleados de múltiples sectores se hicieron presentes bajo el lema: ‘Los trabajadores están por encima de los multimillonarios’.